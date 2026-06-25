Un militar norcoreano logró huir a Corea del Sur

Un militar del ejército de Corea del Norte logró ingresar al territorio de Corea del Sur. El incidente ocurrió en la zona fronteriza de la parte central de la península coreana.

Según informó la agencia Yonhap, los militares surcoreanos detectaron y tomaron bajo control a un soldado norcoreano la noche del 23 de junio.

El comunicado oficial indica que el militar fue detenido cerca del frente central y que las autoridades competentes están investigando todos los detalles del suceso.

Según la información preliminar, el soldado cruzó la frontera con la intención de solicitar asilo en Corea del Sur. Su ruta de escape y cómo se llevó a cabo el proceso aún no han sido revelados.

Se sabe que la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur es considerada una de las zonas más vigiladas del mundo. Existe una zona desmilitarizada entre ambos países, con medidas de seguridad adicionales y zonas amortiguadoras a ambos lados.

Los expertos señalan que estos casos son poco frecuentes. Por ello, este hecho ha vuelto a captar la atención del público y de la comunidad internacional en la península coreana.