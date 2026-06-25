Serie Oppo Reno16 llega al mercado global: cámara de 200 MP y protección IP69K

La compañía china Oppo ha presentado oficialmente su nueva generación de smartphones — los modelos Reno16 y Reno16 Pro — para el mercado global. Anunciados un mes después de su debut en China, estos dispositivos llegan para los usuarios internacionales con varios cambios técnicos. Especialmente, la protección IP69K contra el agua y el polvo, junto con un tamaño de pantalla compacto, son las características principales de esta serie. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, la plataforma de hardware de las versiones globales difiere de los modelos chinos. El modelo Reno16 Pro cuenta con un chip MediaTek Dimensity 8550 Super en lugar del Dimensity 9500s más potente. El Reno16 básico está equipado con un procesador Snapdragon 7 Gen 4. En cuanto a la memoria, la versión Pro se ofrece únicamente en configuración 12/512 GB, mientras que el modelo estándar se venderá en variantes de 8/256 GB y 8/512 GB.

Pantalla y capacidades fotográficas

Ambos smartphones hacen hincapié en la compacidad, que es tendencia hoy en día. Los dispositivos están equipados con una pantalla AMOLED de 6,32 pulgadas que soporta resolución Full HD+. La diferencia es que la pantalla del Reno16 Pro tiene una frecuencia de actualización de 144 Hz, mientras que en el modelo Reno16 estándar esta cifra es de 120 Hz. El escáner de huellas dactilares está ubicado bajo la pantalla y funciona mediante tecnología óptica.

En cuanto a la cámara, el Oppo Reno16 Pro sorprende con su módulo principal con un sensor Samsung S5KHP5 de 200 megapíxeles. Lo acompañan un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 3,5x y otro sensor gran angular de 50 MP. El Reno16 estándar cuenta con un conjunto de tres sensores de 50 megapíxeles, habiendo elegido el Sony LYT-600 como módulo principal.

Energía y estándar de protección

El sistema de batería de los smartphones también ha sufrido cambios regionales. El Reno16 Pro global está equipado con una batería de silicio-carbono de 6700 mAh. Curiosamente, la versión europea del modelo Reno16 tiene una batería de solo 6000 mAh, aunque se espera que en otras regiones se venda con una capacidad mayor. Ambos modelos soportan la tecnología de carga rápida SuperVOOC de 80 W.

Una de las ventajas más importantes de los nuevos dispositivos es el grado de protección IP69K. Esto significa que el smartphone no solo resiste la inmersión en agua, sino también chorros de agua caliente a alta presión. Como software, viene instalado ColorOS 16 basado en Android 16.

Los precios de la serie Oppo Reno16 en el mercado europeo se han fijado de la siguiente manera:

Reno16 (8/512 GB) — 900 euros;

Reno16 Pro (12/512 GB) — 1100 euros.

La venta abierta de los smartphones comienza el 3 de julio. Cabe destacar que se ofrecen descuentos de 100 a 200 euros para los clientes que realicen su pedido antes del 31 de julio. Se espera que estos modelos aparezcan un poco más tarde en el mercado de Uzbekistán a través de distribuidores oficiales.