Dayot Upamecano revela sus secretos para detener a Erling Haaland

El defensa de la selección de Francia y del Bayern Múnich, Dayot Upamecano, ha revelado su plan táctico para enfrentar al delantero Erling Haaland antes del importante encuentro contra Noruega en el marco del Mundial. Este duelo, decisivo para el liderato del grupo I, se espera que sea uno de los choques más interesantes del torneo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Aunque comenzó el torneo con solidez junto al defensa francés William Saliba, enfrentarse a un delantero como Erling Haaland será una verdadera prueba. El delantero noruego ha marcado 4 goles desde el inicio del torneo y se encuentra en una forma deportiva excepcional. Upamecano, en una entrevista con el diario L'Équipe, destacó que detener a una «máquina» así requiere la máxima concentración durante los 90 minutos.

Enfoque táctico y lucha física

Según Upamecano, contra Erling Haaland siempre debe funcionar un sistema de «control doble». El defensa debe vigilar con un ojo al poseedor del balón y con el otro la posición del delantero rival. Se mencionó especialmente que Erling Haaland es experto en moverse hacia el lado ciego (blind side) de los defensores.

«En el juego contra Haaland, hay que mirar frecuentemente por encima del hombro. Al igual que Kylian Mbappe, tiene una velocidad explosiva en los primeros metros. Si no anticipas su movimiento y permites que reciba el balón, se vuelve casi imposible de detener. Por eso, es necesario empujarlo hacia las bandas y cerrar el ángulo de tiro», afirma Dayot Upamecano.

El defensa francés señaló que le gustan los duelos físicos y que Erling Haaland juega precisamente de esa manera. Sin embargo, indicó que contra un delantero tan fuerte, es más efectivo luchar mediante una elección inteligente de la posición que solo con fuerza física. Upamecano también valoró la capacidad del rival para jugar de espaldas a la portería.

Un nuevo enfrentamiento tras la Champions League

Estas dos estrellas se enfrentaron por última vez en abril de 2023 en la fase de eliminatorias de la Champions League. En aquel duelo entre el Manchester City y el Bayern Múnich, el delantero noruego causó grandes dificultades a los defensores. Upamecano, sacando conclusiones de esa experiencia, promete actuar con mayor orden en esta ocasión.

Cabe recordar que el partido entre Noruega y Francia podría decidir el primer lugar del grupo. Francia había vencido previamente a Senegal y mantuvo su portería a cero en el partido contra Irak. Detener a Erling Haaland será la prueba principal para demostrar la solidez de la línea defensiva de los «tricolores».