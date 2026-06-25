Adobe, líder absoluto en el mercado de software de edición gráfica, ha dado un paso importante en el desarrollo de tecnologías de procesamiento de vídeo e imagen basadas en AI. La compañía ha anunciado oficialmente la adquisición de la startup Topaz Labs con el objetivo de ampliar su ecosistema creativo. Se espera que este acuerdo abra nuevas posibilidades para mejorar la calidad del contenido para los usuarios de Adobe. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Durante más de veinte años, Topaz Labs se ha dedicado al desarrollo de herramientas profesionales para la mejora de imágenes y vídeos. El año pasado, la empresa fue galardonada con el prestigioso premio Emmy por sus innovadoras tecnologías de producción. En los últimos años, la startup ha presentado sus propios modelos de AI, como Astra para el upscaling de vídeo y Wonder para el retoque y la restauración de detalles fotográficos.

Integración de AI y Firefly

Según representantes de Adobe, las tecnologías de Topaz Labs se integrarán en la aplicación Firefly AI y en otros programas del paquete Creative Cloud . Al mismo tiempo, se prevé que los productos de Topaz continúen operando como servicios independientes a través de su sitio web. Esto permitirá a los usuarios realizar procesamientos de alta calidad sin salir de los productos de Adobe.

Según ixbt.com, uno de los principales logros de Topaz Labs es la tecnología para ejecutar eficientemente modelos de vídeo de gran tamaño en las GPU de ordenadores de usuario común. Esto ayudará a Adobe a garantizar que sus servicios funcionen de manera más rápida y económica, no solo en servidores cloud, sino directamente en el dispositivo del usuario.

Deepa Subramaniam, vicepresidenta de marketing de productos de Adobe Creative Cloud, destacó que esta compra es fundamental para diseñadores y editores profesionales. Ahora podrán realizar tareas complejas más fácilmente, como el refinamiento de detalles, la reducción de ruido y la restauración de materiales de archivo al combinar tomas reales con clips creados mediante AI.

Competencia y objetivos estratégicos

Actualmente, Adobe compite en el mercado con rivales fuertes como Canva y Blackmagic Design (propietaria de DaVinci Resolve). Al adquirir startups especializadas como Topaz Labs, la empresa busca evitar que sus usuarios migren a otras plataformas y mantenerlos dentro de su ecosistema. Esto es especialmente relevante mientras aumenta la demanda de herramientas profesionales en el sector de la edición de vídeo.

Muchos diseñadores y editores de vídeo en Uzbekistán ya utilizan los productos de Topaz Labs, especialmente para elevar vídeos de baja calidad al formato 4K. La integración total de estas tecnologías en Adobe Premiere Pro o After Effects acelerará significativamente el flujo de trabajo de los creadores locales.

Según el comunicado oficial de la empresa, se espera que todas las transacciones y procesos de integración relacionados con este acuerdo concluyan totalmente en la segunda mitad de 2026. Hasta entonces, ambas compañías continuarán desarrollando sus productos en paralelo.