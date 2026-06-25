Investigación contra cafetería de empresario uzbeko en Estados Unidos

Esto se debe a que los empleados de la cafetería se negaron a atender a un político que apoya a Israel.

Dan Goldman, miembro de la Cámara de Representantes de EE. UU., visitó con su hija la cafetería Poetica Coffee en Brooklyn. Posteriormente, el establecimiento publicó un mensaje en redes sociales criticando al congresista.

En él, la cafetería manifestó que no atendería a racistas, fascistas, homófobos ni a personas que apoyen el genocidio. Asimismo, el local informó que devolvió los 9,82 dólares que Goldman pagó por el café.

La publicación, que incluía una foto del congresista, generó un amplio debate en las redes sociales.

Goldman señaló que este incidente no requiere una investigación federal sobre derechos civiles.