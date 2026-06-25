Estados Unidos podría eliminar el requisito de pedal de freno para coches autónomos

El Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) ha propuesto cambios importantes en las regulaciones federales de transporte. Según estos, podría eliminarse la obligación de instalar pedales de freno en vehículos diseñados para sistemas de conducción totalmente autónomos. Esta iniciativa abre enormes oportunidades para empresas como Tesla y Zoox, que trabajan en tecnologías de autoconducción. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Actualmente, los Estándares Federales de Seguridad del Transporte Motorizado (FMVSS) exigen que cualquier automóvil tenga controles tradicionales. La nueva propuesta exceptúa esta norma únicamente para los vehículos gestionados por sistemas automatizados. Según los expertos, este paso acelerará significativamente la aparición de robotaxis en las carreteras estadounidenses.

Eliminación de barreras a la innovación

Según la NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras), estos cambios eliminan los obstáculos burocráticos en la producción de vehículos con diseños innovadores. Anteriormente, las empresas debían obtener un permiso especial del gobierno para probar un automóvil sin volante ni pedales, y el número de tales vehículos era limitado.

Jonathan Morrison, administrador de la NHTSA, destacó que EE. UU. se encuentra en el umbral de una revolución tecnológica y que es necesario revisar el sistema regulatorio para mantener el liderazgo en el sector. Según él, bajo el nuevo marco, se eliminarán las restricciones ilógicas y obsoletas mientras se refuerzan los requisitos de seguridad.

Tesla y el proyecto Cybercab

Esta decisión es especialmente crucial para Tesla, dirigida por Elon Musk . En los últimos años, la empresa ha trabajado activamente en el desarrollo del Cybercab, un vehículo biplaza sin volante ni pedales. Musk ha manifestado en varias ocasiones su disposición a popularizar estos coches en todo el país una vez que se conceda el permiso federal.

Actualmente, Tesla está probando un servicio de robotaxi a pequeña escala en Austin, Texas. Aunque inicialmente un especialista ocupaba el asiento del conductor por seguridad, ahora los vehículos se desplazan en modo "no supervisado". No obstante, la empresa ha admitido que utiliza operadores remotos para gestionar los vehículos en situaciones de emergencia o tras una colisión.

Zoox, propiedad de Amazon, también es activa en este sector. El año pasado obtuvieron un permiso temporal para sus robotaxis especializados. Si las nuevas reglas entran en vigor, Zoox y otras startups podrán aplicar sus proyectos a escala comercial más amplia. El público puede presentar sus comentarios sobre esta propuesta durante 30 días, tras lo cual se tomará la decisión final.