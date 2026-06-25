Jugadores de Portugal revisan su partido contra Uzbekistán (video)

Los jugadores de la selección de Portugal analizaron los episodios clave del encuentro disputado contra Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026.

En un video publicado por la Federación Portuguesa de Fútbol, se observa a los líderes del equipo — Bruno Fernandes, Nuno Mendes y otros jugadores — frente a una pantalla gigante, debatiendo las situaciones más importantes junto al cuerpo técnico.

En el video se aprecia cómo los futbolistas analizan detalladamente los ataques, las acciones defensivas y las soluciones tácticas del partido para sacar conclusiones de cara a los próximos encuentros.

La Federación añadió el siguiente comentario al video: «Toma notas. Revisa. Analiza. Mejora».

Esta escena ha despertado un gran interés en las redes sociales. Muchos aficionados destacan que el hecho de que una selección tan fuerte como Portugal analice específicamente su partido contra Uzbekistán demuestra el creciente prestigio de nuestra selección en el ámbito internacional.