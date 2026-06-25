Accidente de globo aerostático en Brasil: 8 muertos

Una terrible tragedia ocurrió en un globo aerostático que transportaba turistas en el estado de Santa Catarina, Brasil. El globo, con 21 personas a bordo, se incendió durante el vuelo y se estrelló contra el suelo.

Como resultado del incidente, 8 pasajeros fallecieron. Otras 13 personas, incluido el piloto del globo, sobrevivieron. Según las autoridades locales, todos los pasajeros han sido identificados y no hay desaparecidos.

Según la información preliminar, el fuego comenzó dentro de la canasta del globo. El piloto afirmó que intentó realizar un aterrizaje de emergencia y, al acercarse al suelo, ordenó a los pasajeros saltar lo más rápido posible.

Debido a que la tragedia ocurrió cerca de un centro médico, los servicios de rescate y médicos llegaron rápidamente al lugar. Actualmente, los expertos están llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas del accidente.