Un terremoto de 7,2 grados sacude Japón (video)

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Un terremoto de 7,2 grados sacude Japón (video)

Un fuerte temblor ocurrido en las regiones del norte de Japón ha provocado preocupación entre la población. Según el servicio meteorológico del país, la magnitud del sismo fue de 7,2.

Al menos 10 ciudadanos resultaron heridos en diversos grados a causa del desastre natural. Los servicios de rescate y médicos locales están brindando la ayuda necesaria a los afectados.

Aunque los expertos estimaron inicialmente una magnitud menor, datos posteriores confirmaron que la fuerza del terremoto fue de 7,2 grados.

Japón
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Kamola Shuhratova
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