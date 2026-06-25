Trump cambia de opinión sobre Zelensky: «Es un hombre valiente»

El presidente estadounidense Donald Trump ha cambiado una vez más su posición sobre Ucrania, valorando positivamente las acciones de Volodymyr Zelensky en condiciones de guerra.

El 24 de junio, durante un encuentro en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el corresponsal de Sky News, Mark Stone, preguntó a Trump si Zelensky estaba logrando una ventaja en la situación actual.

«No le va mal. Pase lo que pase, no se rinde. Mucha gente está muriendo en ambos bandos, pero creo que está manejando bien la situación. No se puede negar que es un hombre valiente. Sus armas y su gente son fantásticas. Son verdaderos guerreros», dijo Trump.

Esta declaración es vista como otro cambio significativo en la actitud del presidente estadounidense hacia Ucrania.

Un día antes, Zelensky, en su mensaje en vídeo nocturno, evaluó los resultados de los ataques de largo alcance de Ucrania en territorio ruso. Según afirmó, se observa escasez de combustible en más de 60 regiones de Rusia debido a los ataques contra las refinerías de petróleo.

Zelensky destacó que el gobierno ruso está redirigiendo más sus sistemas de defensa aérea para proteger Moscú y Valdai, lo que debilita otras partes del país.

El líder ucraniano también afirmó que el apoyo de los socios es necesario para obligar a Rusia a elegir la paz.

«Nuestras operaciones, incluidas nuestras acciones en Crimea, están planificadas con precisión. Si se proporcionan a Ucrania las oportunidades discutidas con nuestros socios en el marco del G7, podremos crear las condiciones que obliguen a Rusia a elegir la paz pronto», dijo Zelensky.

Los primeros signos serios de que la posición de Trump sobre la cuestión ucraniana estaba cambiando comenzaron a verse tras la cumbre del G7 celebrada del 15 al 17 de junio en Évian, Francia.

Después de la cumbre, el presidente francés Emmanuel Macron destacó que Trump había mostrado un «cambio real» en su enfoque hacia Ucrania.

Según fuentes del Financial Times, la campaña de ataques de Ucrania contra objetivos en el interior de Rusia causó una gran impresión en Trump. El Kyiv Independent, citando a un alto funcionario ucraniano, escribió que Trump instó a Zelensky, en comunicaciones personales, a actuar con más audacia contra Rusia.

Sin embargo, es demasiado pronto para decir que la posición de Washington ha cambiado por completo. Como señala Foreign Policy, aunque la Casa Blanca está mostrando gradualmente una actitud más favorable hacia Ucrania, se abstiene de hacer declaraciones tajantes contra Moscú.

Un funcionario europeo indicó que se pidió a la Casa Blanca condenar abiertamente las acciones de guerra de Rusia, pero que la administración estadounidense rechazó la propuesta por temor a que pudiera perjudicar las negociaciones.

Según Reuters, el cambio de posición de Washington ha aumentado el descontento en Moscú.

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo el 23 de junio en un foro celebrado en Moscú que los planes futuros de EE. UU. sobre Ucrania no han sido explicados a Rusia.

«No quisiera pensar que el proceso en Alaska, al igual que las acciones europeas, está destinado a ganar tiempo para rearmar al régimen de Kiev. Pero así ha resultado ser en la práctica», dijo Lavrov.

El jefe de la diplomacia rusa añadió que Moscú quiere saber con precisión qué se discutió en la cumbre del G7 y cuál será la dirección futura de Washington.

De este modo, las palabras afectuosas de Trump sobre Zelensky indican que se está produciendo un giro en la política de EE. UU. hacia Ucrania. Sin embargo, la posición cautelosa de la Casa Blanca en sus relaciones con Moscú mantiene la complejidad de la situación.