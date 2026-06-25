Expansión de la red de tranvías sin conductor en Rusia: nuevas regiones se unen a las pruebas

El Ministerio de Transporte de la Federación de Rusia ha tomado la iniciativa de ampliar las zonas experimentales para la implementación de vehículos sin conductor en el país. Según el nuevo proyecto, se planea poner en marcha el movimiento de tranvías de conducción autónoma en las regiones de Nizhni Nóvgorod y Sverdlovsk. Esta novedad tecnológica es el siguiente paso hacia la modernización del sistema de transporte público urbano y la reducción de los riesgos asociados al factor humano. Así lo informa Ixbt.com.

Actualmente, el régimen jurídico experimental (EHR) para el uso de tranvías sin conductor solo está vigente en las ciudades de Moscú y San Petersburgo. Según la información publicada en el portal de proyectos de documentos normativos y legales, los gobernadores de las dos regiones mencionadas anteriormente enviaron una solicitud oficial para participar en estas pruebas tecnológicas.

Etapas de prueba y medidas de seguridad

El proyecto prevé el uso de dos categorías de tranvías autónomos. Los vehículos de la primera categoría se desplazan bajo el control de un conductor-probador en la cabina. La segunda categoría incluye modos totalmente autónomos, gestionados enteramente por AI, sin intervención humana. Este método permite comprobar la eficacia de la tecnología en condiciones urbanas de diversa complejidad.

El documento establece indicadores precisos para cada región. En particular, para el tercer año de experimentación, los tranvías de la primera categoría en las regiones de Nizhni Nóvgorod y Sverdlovsk deberán recorrer 3 000 km en el primer semestre y 6 000 km en el segundo. Para los tranvías totalmente autónomos (segunda categoría), se ha fijado el plan de recorrer al menos 1 000 km en el segundo semestre.

Importancia regional y perspectivas

Este proyecto no es solo una innovación en el sector del transporte, sino también una etapa importante en el proceso de transición de las regiones hacia la economía digital. Las regiones de Nizhni Nóvgorod y Sverdlovsk son zonas industrializadas con una alta carga de transporte público. Se espera que la implementación de sistemas autónomos aumente la seguridad vial y garantice el cumplimiento preciso de los horarios de transporte.

El gobierno ruso pretende, a través de estas pruebas, crear una base jurídica y técnica única para el transporte público sin conductor en todo el país. Si las pruebas tienen éxito, tales sistemas podrían implementarse masivamente en otras grandes ciudades, lo que a su vez serviría para transformar radicalmente la infraestructura urbana.