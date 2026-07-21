Los hutíes declaran un bloqueo marítimo contra los buques de Arabia Saudita

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Los hutíes declaran un bloqueo marítimo contra los buques de Arabia Saudita

El movimiento «Ansar Allah» en Yemen Arabia Saudita anunció la imposición de un bloqueo marítimo contra sus buques. El portavoz del movimiento, Yahya Saria, afirmó que la decisión entró en vigor desde el momento del anuncio.

Los hutíes justifican este paso como una respuesta a las acciones de Riad. La ONU expresó su preocupación de que las nuevas amenazas puedan agravar la situación en la región.

Se anunció la fórmula de «bloqueo por bloqueo»

Yahya Saria informó en su página de Telegram que se está imponiendo una prohibición a los buques pertenecientes a Arabia Saudita.

«Las fuerzas armadas yemeníes anuncian una prohibición para los buques de Arabia Saudita de acuerdo con la fórmula de “bloqueo por bloqueo”. La decisión entra en vigor a partir de este anuncio», dijo.

La declaración no proporcionó detalles sobre el área geográfica exacta del bloqueo, qué tipos de buques abarca ni cómo se planea implementar.

Por lo tanto, aún se desconoce en qué medida la declaración de los hutíes afectará el tráfico marítimo en la práctica.

Los hutíes amenazaron con una respuesta severa

El movimiento «Ansar Allah» enfatizó que tiene derecho a responder a cualquier acción realizada por Arabia Saudita.

«Las fuerzas armadas están preparadas para cualquier desarrollo de los acontecimientos. Responderemos con dureza a cualquier estupidez de Arabia Saudita», señala el comunicado.

Estas palabras aumentaron la preocupación de que el conflicto entre ambas partes pueda intensificarse nuevamente. Hasta ahora, no se ha informado sobre la reacción de las autoridades saudíes.

La ONU, preocupada por las nuevas amenazas

La Organización de las Naciones Unidas reaccionó a la declaración de los hutíes informando que está siguiendo la situación de cerca.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo:

«Hemos visto los informes y estamos profundamente preocupados por las nuevas amenazas de los hutíes contra Arabia Saudita».

La preocupación de la ONU está relacionada con el posible impacto del enfrentamiento militar en las rutas marítimas, el movimiento de buques comerciales y la seguridad regional.

El tráfico marítimo podría volver a estar en riesgo

Si la prohibición contra los buques de Arabia Saudita se aplica, podría generar una presión adicional sobre la seguridad en el mar Rojo y las áreas circundantes.

Cualquier ataque o interferencia con el movimiento de buques en el mar también podría afectar las rutas comerciales internacionales. Por ello, los próximos pasos de los hutíes y la posible respuesta de Riad estarán bajo la atención de la comunidad internacional.

Hasta el momento, no se han revelado los mecanismos prácticos del bloqueo marítimo anunciado. Sin embargo, la contundente declaración indica que podría comenzar una nueva etapa peligrosa en las relaciones entre Yemen y Arabia Saudita.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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