Саудия Арабистони 1 йиллик кўп марталик Умра визасини жорий этди
Саудия Арабистони Ҳаж ва Умра вазирлиги зиёратчилар учун қулайлик яратиш мақсадида берилган кундан бошлаб 365 кун (1 йил) давомида амал қиладиган янги кўп марталик Умра визасини эълон қилди. Ушбу виза эгаларига йил давомида умумий ҳисобда 90 кунгача Қироллик ҳудудида бўлиш ва бир неча бор кириш-чиқиш имконияти берилади.
Zamin.uz янги визанинг тартиб-қоидалари, фойдаланиш шартлари ва ўзбекистонлик зиёратчилар учун яратилган имкониятларни тақдим этади.
90 кунлик муддат қандай ҳисобланади?
Янги кўп марталик визада белгиланган 90 кунлик қолиш муддати жамланиб борувчи тартибда ҳисобланади. Бу шуни англатадики:
Зиёратчи Саудияга ҳар сафар ташриф буюрганида, у ерда ўтказган кунлари сони умумий 90 кунлик лимитдан чегириб ташланади.
Лимит тугагунга қадар зиёратчи йил давомида бир неча бор Қиролликка кириб-чиқиши мумкин.
Ҳаж ва Умра вазирлиги: «Мазкур виза сафарларни режалаштиришда мослашувчанликни оширади ҳамда зиёратчининг бутун сафари давомида рақамли ва амалий хизматлар интеграциясини қўллаб-қувватлайди».
Визадан фойдаланишнинг 3 та асосий шарти
Янги виза тизимидан фойдаланиш учун зиёратчилар қуйидаги белгиланган қоидаларга қатъий риоя этишлари талаб этилади:
Хизматлар пакетини сотиб олиш: Ҳар бир ташриф олдидан «Nusuk» платформасидаги расмий тасдиқланган провайдердан хизматлар пакети харид қилиниши керак. Пакет давомийлиги визада қолган кунлар сонидан ошмаслиги шарт.
«Nusuk» орқали рухсатнома олиш: Саудия Арабистонига киришга фақат зиёратчи келишидан олдин «Nusuk» иловаси орқали расмий Умра рухсатномасини расмийлаштиргандан сўнг рухсат берилади.
Визани вақтинча фаолсизлантириш ва қайта ёқиш: Бир йиллик виза зиёратчи Саудиядан ҳар сафар чиқиб кетгач вақтинча фаолсизлантирилади. Зиёратчи юқоридаги шартларни бажариб, янги Умра рухсатномасини олгач, виза автоматик равишда қайта фаоллашади.
Янги Умра визаси бўйича қисқача маълумотнома
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Амал қилиш муддати
365 кун (1 йил)
Максимал қолиш муддати
Умумий ҳисобда 90 кун (жамланиб борувчи)
Тақиқланган давр
Ҳар йили бўладиган Ҳаж мавсумида (2 ҳафта давомида) амал қилмайди
Виза нархи
Саудия расмийлари томонидан ҳозирча маълум қилинмаган
Расмий платформа
«Nusuk» мобил иловаси ва веб-сайти
Ўзбекистонликлар учун мавжуд имкониятлар
Маълумот учун, Саудия Арабистони 2023 йил 6 августдан бошлаб Ўзбекистон ва Марказий Осиёдаги бошқа давлатлар фуқаролари учун онлайн виза (e-Visa) олиш имкониятини йўлга қўйган эди.
Ҳозирда ўзбекистонликлар сайёҳлик ва Умра визаларини мустақил равишда онлайн расмийлаштириб, Саудия Арабистонига сафар қилишлари мумкин.
…