Саудия Арабистони 1 йиллик кўп марталик Умра визасини жорий этди

·31·Дунё
Саудия Арабистони 1 йиллик кўп марталик Умра визасини жорий этди

Саудия Арабистони Ҳаж ва Умра вазирлиги зиёратчилар учун қулайлик яратиш мақсадида берилган кундан бошлаб 365 кун (1 йил) давомида амал қиладиган янги кўп марталик Умра визасини эълон қилди. Ушбу виза эгаларига йил давомида умумий ҳисобда 90 кунгача Қироллик ҳудудида бўлиш ва бир неча бор кириш-чиқиш имконияти берилади.

Zamin.uz янги визанинг тартиб-қоидалари, фойдаланиш шартлари ва ўзбекистонлик зиёратчилар учун яратилган имкониятларни тақдим этади.

90 кунлик муддат қандай ҳисобланади?

Янги кўп марталик визада белгиланган 90 кунлик қолиш муддати жамланиб борувчи тартибда ҳисобланади. Бу шуни англатадики:

  • Зиёратчи Саудияга ҳар сафар ташриф буюрганида, у ерда ўтказган кунлари сони умумий 90 кунлик лимитдан чегириб ташланади.

  • Лимит тугагунга қадар зиёратчи йил давомида бир неча бор Қиролликка кириб-чиқиши мумкин.

Ҳаж ва Умра вазирлиги: «Мазкур виза сафарларни режалаштиришда мослашувчанликни оширади ҳамда зиёратчининг бутун сафари давомида рақамли ва амалий хизматлар интеграциясини қўллаб-қувватлайди».

Визадан фойдаланишнинг 3 та асосий шарти

Янги виза тизимидан фойдаланиш учун зиёратчилар қуйидаги белгиланган қоидаларга қатъий риоя этишлари талаб этилади:

  1. Хизматлар пакетини сотиб олиш: Ҳар бир ташриф олдидан «Nusuk» платформасидаги расмий тасдиқланган провайдердан хизматлар пакети харид қилиниши керак. Пакет давомийлиги визада қолган кунлар сонидан ошмаслиги шарт.

  2. «Nusuk» орқали рухсатнома олиш: Саудия Арабистонига киришга фақат зиёратчи келишидан олдин «Nusuk» иловаси орқали расмий Умра рухсатномасини расмийлаштиргандан сўнг рухсат берилади.

  3. Визани вақтинча фаолсизлантириш ва қайта ёқиш: Бир йиллик виза зиёратчи Саудиядан ҳар сафар чиқиб кетгач вақтинча фаолсизлантирилади. Зиёратчи юқоридаги шартларни бажариб, янги Умра рухсатномасини олгач, виза автоматик равишда қайта фаоллашади.

Янги Умра визаси бўйича қисқача маълумотнома

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Амал қилиш муддати

365 кун (1 йил)

Максимал қолиш муддати

Умумий ҳисобда 90 кун (жамланиб борувчи)

Тақиқланган давр

Ҳар йили бўладиган Ҳаж мавсумида (2 ҳафта давомида) амал қилмайди

Виза нархи

Саудия расмийлари томонидан ҳозирча маълум қилинмаган

Расмий платформа

«Nusuk» мобил иловаси ва веб-сайти

Ўзбекистонликлар учун мавжуд имкониятлар

Маълумот учун, Саудия Арабистони 2023 йил 6 августдан бошлаб Ўзбекистон ва Марказий Осиёдаги бошқа давлатлар фуқаролари учун онлайн виза (e-Visa) олиш имкониятини йўлга қўйган эди.

Ҳозирда ўзбекистонликлар сайёҳлик ва Умра визаларини мустақил равишда онлайн расмийлаштириб, Саудия Арабистонига сафар қилишлари мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва вилоятига дронларнинг ёпирилма ҳужуми: Зеленский баёнот бердиМосква вилоятига дронларнинг ёпирилма ҳужуми: Зеленский баёнот бердиКеча, 23:32Овқат етказиб юрган курьер кутилмаганда машҳур ёзувчига айландиОвқат етказиб юрган курьер кутилмаганда машҳур ёзувчига айландиКеча, 21:23Аргентина мағлубиятидан сўнг Буенос-Айресда тартибсизликлар бошландиАргентина мағлубиятидан сўнг Буенос-Айресда тартибсизликлар бошландиКеча, 20:05Оддий дори аёл танасини кўк рангга айлантириб юбордиОддий дори аёл танасини кўк рангга айлантириб юбордиКеча, 18:16Саудия Умра зиёратчилари учун муҳим янгиликни эълон қилдиСаудия Умра зиёратчилари учун муҳим янгиликни эълон қилдиКеча, 17:56Кореялик олимлар 10 сонияда ўзи кийиладиган кийим яратдиКореялик олимлар 10 сонияда ўзи кийиладиган кийим яратдиКеча, 17:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?