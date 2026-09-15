Google inicia las preventas para una nueva gama de portátiles Android

Google ha anunciado que las preventas para los Googlebook, equipados con un nuevo tipo de sistema operativo, comenzarán el 21 de septiembre. Estos dispositivos no pretenden reemplazar a los Chromebooks tradicionales, sino que se lanzan como una nueva clase de gadgets diseñados para competir con los MacBook básicos y los portátiles con procesadores Snapdragon. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información difundida por Videocardz, Google ya ha proporcionado un enlace directo para realizar pedidos anticipados. Sin embargo, los precios exactos y la lista de modelos disponibles se mantienen en secreto, lo que genera gran interés entre los usuarios y entusiastas de la tecnología.

Capacidades de los nuevos portátiles y socios

Se espera que las características principales y los detalles de los dispositivos se revelen por completo en una presentación especial que tendrá lugar mañana, 15 de septiembre. Según declaraciones previas de la compañía, los principales fabricantes de computadoras del mundo participan en este proyecto.

Entre las empresas que planean lanzar estos portátiles bajo su propia marca se encuentran Acer, Asus, Dell, HP y Lenovo. Las capacidades de los dispositivos pueden estimarse a partir del modelo Lenovo Googlebook 15 filtrado recientemente en Internet.

Integración de Android especial e IA

Los dispositivos Googlebook funcionarán bajo un sistema operativo Android especialmente adaptado para computadoras. Este software está equipado con capacidades de IA profundamente integradas y una serie de nuevas funciones, como un cursor completamente rediseñado.

Según los expertos, la llegada al mercado de este nuevo tipo de portátiles Android podría desdibujar aún más las fronteras entre los dispositivos móviles y fijos, ofreciendo a los usuarios una experiencia totalmente nueva. El proceso de preventa, que comienza el 21 de septiembre, mostrará la demanda real de estos dispositivos.