En San Petersburgo, un altavoz cae sobre un artista que imitaba a Michael Jackson (vídeo)

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En San Petersburgo, un altavoz cae sobre un artista que imitaba a Michael Jackson (vídeo)

En San Petersburgo, Rusia, ocurrió un incidente inesperado en el escenario con un artista que realizaba una imitación de Michael Jackson.

Se informó que, mientras el artista cantaba, una gran estructura con equipos de sonido situada al borde del escenario se desplomó, golpeándolo en la cabeza. Debido al impacto, el artista cayó al suelo. Los presentes corrieron de inmediato para brindarle asistencia.

El incidente en San Petersburgoocurrió en un restaurante ubicado en la zona del puerto deportivo de Smolenka, en la isla Vasilievski. Los vídeos del suceso se difundieron en redes sociales, generando un amplio debate.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre las lesiones o el estado de salud del artista.

Michael JacksonSan PetersburgoIsla VasilievskiPuerto deportivo de SmolenkaRusia
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