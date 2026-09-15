Un conflicto geopolítico y ético a gran escala ha estallado en el mundo de la moda y las redes sociales. La famosa casa de moda estadounidense Ralph Lauren se enfrenta a una ola de rechazo y llamamientos al boicot tras una sesión de fotos especial para la portada de septiembre de la revista «Modern Luxury». La controversia surgió porque la estrella de Hollywood, la actriz israelí Gal Gadot, se convirtió en el rostro principal de la campaña. Fotografiada en el lujoso hotel «The Jaffa» de Tel Aviv con un vestido dorado de la colección otoño 2026 de Ralph Lauren, la actriz provocó la ira de los usuarios de la red en medio de las intensas operaciones militares en la Franja de Gaza.

Dado el pasado militar de la actriz en las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), muchos activistas piden abandonar por completo los productos de la marca y bloquear sus cuentas. Sin embargo, otro grupo de observadores, que mira el boicot con ironía, recordó a los críticos enfurecidos que deberían conocer mejor la verdadera biografía y los orígenes del modisto Ralph Lauren. Entonces, ¿puede el boicot global contra la marca Ralph Lauren hundir a la casa de moda? ¿Con qué están relacionados el apellido y las raíces del famoso diseñador, y cómo se están llevando a cabo los acuerdos comerciales multimillonarios en torno a Gal Gadot?

«Asesina de niños y desecho sionista»: Rebelión masiva e insultos en la red

Reacciones drásticas y demandas de boicot de los usuarios de redes sociales:

«¡Adiós, Ralph Lauren!»: Los activistas de la red, calificando de crueldad la colaboración de la marca con una exmilitar del ejército israelí, iniciaron una campaña bajo el lema «Proshay, Ralph Lauren, navsegda» (Adiós, Ralph Lauren, para siempre);

Ola de comentarios mordaces: Se están dejando miles de comentarios de odio como: «¡Boicot a la soldado de las FDI Gadot y a Ralph Lauren! Los asesinos de niños deben ser avergonzados y encarcelados. Esto es un odio real y una enorme decepción»;

Abandono masivo de productos: Miles de compradores han dejado de seguir las páginas de Ralph Lauren, declarando que ya no comprarán su ropa ni sus perfumes;

El silencio de las partes: A pesar de esta presión masiva en las redes sociales, ni el fundador de la casa de moda, Ralph Lauren, ni la propia actriz Gal Gadot han hecho ninguna declaración oficial hasta el momento.

De Frank Lifshitz a Ralph Lauren: La verdadera biografía olvidada por los críticos

Una parte de los críticos de moda recordó la historia a los boicoteadores:

Familia de inmigrantes judíos: El diseñador nació el 14 de octubre de 1939 en el Bronx, Nueva York, y sus padres eran inmigrantes judíos que llegaron de Europa del Este;

Raíces Lifshitz y Kotlyar: El padre del futuro modisto, Frank Lifshitz, emigró de Pinsk en 1920, y su madre, Frida Kotlyar, de Grodno en 1921 a EE. UU. En casa solo hablaban yiddish;

Cambio de apellido: En 1955, a los 16 años, la futura estrella cambió su apellido real, «Lifshitz», que sonaba incómodo, por el melodioso «Lauren»;

Pregunta irónica: Los expertos acusan a los críticos de ignorancia al preguntar: «¿No es ridículo boicotear la marca Lauren, cuyo fundador es judío y nunca ha negado sus raíces, debido a una actriz israelí?»

La sesión de fotos en Tel Aviv y el gran negocio de Gadot

Detalles de la escandalosa campaña y el éxito comercial de la actriz:

Portada de «Modern Luxury»: La famosa sesión de fotos en el centro de la polémica se organizó en el hotel «The Jaffa», situado en la antigua zona de Jaffa en Tel Aviv, para presentar la colección «Ralph Lauren Fall 2026»;

La compra del gigante italiano: Mientras las polémicas se intensifican, la marca estadounidense «Goodles», de la cual Gal Gadot es cofundadora e inversora importante, fue adquirida oficialmente por el gigante italiano de la alimentación «Barilla»;

Millones mantenidos en secreto: El valor total de este acuerdo global y la cantidad de la participación recibida por la actriz israelí no se han revelado oficialmente, pero se estima que asciende a decenas de millones de dólares.

Este conflicto político-moda en torno a una marca mundial ha demostrado una vez más las peligrosas consecuencias que surgen cuando los grandes negocios, las estrellas de Hollywood y las oposiciones geopolíticas chocan en un mismo punto.

¿Cree que la colaboración de marcas de moda famosas con estrellas involucradas en conflictos políticos y militares puede realmente dañar su reputación global y sus ventas? ¿Apoya los llamamientos de los fans para boicotear la marca Ralph Lauren o considera que es ignorancia? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este artículo analítico sobre esta escandalosa polémica del mundo de la moda con todos sus amigos y amantes de la moda!