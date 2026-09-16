La pantalla secundaria del Xiaomi 18 Pro Max crea aplicaciones mediante IA

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La pantalla secundaria del Xiaomi 18 Pro Max crea aplicaciones mediante IA

Xiaomi ha presentado una nueva función en su serie de flagships que amplía radicalmente las posibilidades de uso de la pantalla trasera. Según ixbt.com, los propietarios del Xiaomi 18 Pro Max ahora podrán crear pequeñas aplicaciones directamente a partir de sus solicitudes con la ayuda de la IA. Esta innovación se considera una de las actualizaciones más importantes en la evolución de las pantallas secundarias en el mercado de la tecnología móvil. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Miniaplicaciones personalizadas mediante IA

Mientras que en los dispositivos de la generación anterior las pantallas traseras solo servían para mostrar fondos de pantalla, notificaciones o widgets predefinidos, ahora los usuarios pueden crear herramientas personalizadas según sus necesidades. Como muestra el teaser oficial, las miniaplicaciones generadas por IA incluyen temporizadores de cocina, recordatorios de hidratación, temporizadores de productividad, herramientas de aprendizaje de inglés y tarjetas de recomendación de recetas.

Es posible fijar fácilmente las herramientas personalizadas creadas en la pantalla trasera y utilizarlas activamente en la vida cotidiana. Esto permite al usuario no limitarse a una lista restringida preparada por la empresa, sino formar de forma independiente un conjunto de funciones adaptadas a sus hábitos.

Evolución y participación de los usuarios

Este nuevo sistema es la continuación lógica del concepto presentado hace un año con el modelo Xiaomi 17 Pro. Según datos oficiales de la empresa, durante el último periodo, los usuarios han interactuado con las pantallas y tarjetas más de 4 millones de veces al día. Además, se han añadido más de 3,5 millones de nuevos fondos de pantalla diariamente.

Los analistas e ingenieros de Xiaomi han tenido en cuenta que las necesidades de los usuarios respecto a la pantalla secundaria varían considerablemente. Por ello, se decidió transformar esta pantalla auxiliar en los dispositivos de nueva generación, pasando de ser un simple panel informativo a una herramienta práctica adaptable a casi cualquier tarea cotidiana.

Los representantes de la empresa destacaron que se ha establecido una colaboración con creadores de contenido populares para enriquecer aún más esta funcionalidad. Se están desarrollando nuevos escenarios de uso de la pantalla trasera junto con estos creadores. Este paso podría establecer una nueva tendencia en todo el mercado de smartphones.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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