Caso extremadamente raro en Azerbaiyán: feto detectado en la zona del hígado (video)

Un tipo de embarazo muy poco común —un embarazo ectópico donde el feto se aloja en la zona del hígado— ha sido detectado en Azerbaiyán. Así lo informó Sputnik Azerbaiyán.

Se informa que las imágenes de la ecografía de la paciente fueron publicadas en redes sociales por un radiólogo. El examen mostró que el feto no estaba dentro del útero, sino en la cavidad abdominal, en la zona del hígado. En las imágenes también se observan algunas partes del feto.

En medicina, esta condición se denomina embarazo ectópico hepático. En él, el óvulo fecundado no se implanta en la cavidad uterina, sino en otra parte de la cavidad abdominal y, en casos muy raros, en la superficie del hígado o sus tejidos.

Los especialistas destacan que este tipo de embarazo es extremadamente inusual. Un embarazo ectópico en la zona del hígado se considera peligroso, ya que el contacto de los tejidos del embarazo con el hígado, que es rico en vasos sanguíneos, puede provocar hemorragias graves. Si no se detecta a tiempo, esta situación supone un riesgo grave para la vida de la mujer.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información detallada en fuentes abiertas sobre el tratamiento posterior y el estado de esta paciente en Azerbaiyán.