Nubia NaviX Ultra: IA avanzada y batería récord presentadas

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Nubia NaviX Ultra: IA avanzada y batería récord presentadas

Nubia ha anunciado el lanzamiento de su nuevo smartphone insignia, el NaviX Ultra. Este dispositivo es uno de los primeros grandes equipos en el mercado móvil en llevar las capacidades de la IA a un nuevo nivel, atrayendo inmediatamente la atención por sus especificaciones técnicas. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Inteligencia artificial y memoria de nueva generación

Según ixbt.com, el Nubia NaviX Ultra es reconocido como el primer smartphone de su clase en integrar soporte para IA. El dispositivo cuenta con el asistente móvil Doubao con una nueva interfaz, trabajando en cuatro ejes principales: comprensión profunda de consultas, ejecución de tareas complejas, memorización de datos y garantía de seguridad.

Cabe destacar que el smartphone es el primer dispositivo comercial equipado con memoria RAM LPDDR5X de Changxin. La velocidad de esta memoria alcanza los 10667 Mbps. Según los representantes de Changxin Memory, esta presentación marca el paso de la DRAM móvil de alta velocidad fabricada en China a una etapa comercial.

Alto rendimiento y cámara avanzada

El núcleo del dispositivo está compuesto por el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Para asegurar su funcionamiento óptimo, cuenta con el sistema de refrigeración Galaxy Cooling System, con ventilación tridimensional y un área de disipación de calor de 7100 milímetros cuadrados. Además, los usuarios disponen de al menos 512 GB de almacenamiento interno.

Las capacidades ópticas del smartphone también son notables. Está equipado con un módulo de triple cámara insignia con un sensor principal de 200 megapíxeles. En el panel frontal se encuentra una pantalla plana de 6,78 pulgadas con resolución 1,5K y una tasa de refresco de 144 Hz.

Diseño único y autonomía

A pesar de sus impresionantes características técnicas, el grosor del chasis es de solo 7,62 milímetros. Aun así, el dispositivo integra una batería Nanhai de quinta generación con una capacidad de 7100 mAh. Esto permite a los usuarios disfrutar de un uso activo prolongado sin preocuparse por la carga.

Una de las características únicas del dispositivo es el botón dedicado a la IA. Este botón combina la comunicación rápida con el asistente y la función de reconocimiento de huellas dactilares. Como resultado, el usuario puede ejecutar comandos y autenticarse simultáneamente. Empresas líderes como BOE, Samsung Semiconductor y Goodix Technology también han participado en el proyecto como socios.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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