Ruziqul Berdiyev revela los secretos de la preparación contra Al-Khaldiya antes del inicio de la ACL-2

El actual subcampeón de Uzbekistán y uno de los clubes más estables del país, el Nasaf de Qarshi, comienza su nuevo viaje en el escenario internacional. En el marco de la 1ª jornada de la Liga de Campeones de la AFC 2 (ACL-2), el equipo de Qarshi se enfrentará al club local Al-Khaldiya en Baréin. En la conferencia de prensa oficial previa al encuentro, el entrenador principal de los «Dragones», Ruziqul Berdiyev junto al portero titular del club y de la selección nacional, Abduvohid Nematov, compartieron sus planes antes del intenso enfrentamiento.

Cuando los periodistas recordaron el doloroso recuerdo de Nasaf en Baréin —la final de la Copa de la AFC perdida en 2021 contra Al-Muharraq—, el experimentado técnico enfatizó firmemente que aquel suceso ya es historia y que tanto el rival como las condiciones son totalmente diferentes. También se destacó que el calor extremo y la alta humedad en Baréin serán la principal prueba física para los jugadores. Por su parte, el portero Abduvohid Nematov declaró que el equipo solo ha venido a ganar y que darán todo en el campo para alegrar a los aficionados.

Entonces, Ruziqul Berdiyev ¿qué táctica ha preparado contra los peligrosos legionarios de Al-Khaldiya, será el clima de Baréin un obstáculo para el equipo y podrá Nasaf comenzar el nuevo torneo con una victoria?

La final contra Al-Muharraq es historia: la respuesta de Berdiyev

Los aspectos psicológicos más discutidos en la conferencia de prensa:

Una final que se convirtió en historia: Ante la pregunta de los periodistas de Baréin sobre la final de 2021, Ruziqul Berdiyev respondió con calma: «Ha pasado mucho tiempo. Jugar la final contra Al-Muharraq fue un evento histórico. Llegar a la final no fue un mal resultado para nosotros»;

Nuevo rival, nuevo objetivo: «Mañana no jugaremos contra Al-Muharraq, sino contra Al-Khaldiya. Hemos estudiado a este equipo minuciosamente. Son experimentados y juegan con estabilidad. Estoy convencido de que el resultado de mañana será totalmente diferente al de aquella final», dijo el entrenador principal;

Plan para un inicio victorioso: Se mencionó que ambos equipos buscan comenzar la fase de grupos con 3 puntos, pero que la experiencia internacional de Nasaf es una ventaja importante.

Calor terrible y alta humedad: los «Dragones» ante el desafío climático

Condiciones climáticas adversas en Baréin y adaptación:

«El problema número uno es el calor»: Ruziqul Berdiyev admitió abiertamente que la alta temperatura y el nivel de humedad en Baréin son la principal dificultad;

Condiciones iguales: El portero Abduvohid Nematov, al referirse al factor climático, destacó el buen ánimo del equipo: «Mañana ambos equipos jugarán bajo el mismo calor. Si Dios quiere, lucharemos con todo lo que tenemos y regresaremos a casa con la victoria»;

Preparación física: El técnico de Nasaf expresó su total confianza en que sus jugadores superarán la barrera climática y mantendrán el ritmo necesario durante los 90 minutos.

Los peligrosos legionarios de Al-Khaldiya: advertencia para el equipo

Estilo de juego del rival y tareas defensivas:

Legionarios analizados: El cuerpo técnico ha estudiado en detalle, mediante análisis de video, la sólida plantilla de Al-Khaldiya, especialmente los movimientos de los jugadores extranjeros con gran habilidad individual;

«Nuestros jugadores tienen toda la información»: «Hemos dado a nuestros pupilos instrucciones precisas sobre cada jugador rival. Saben muy bien qué peligro esperar de cada uno», dijo Berdiyev;

Manos seguras en la portería: Se espera que la actuación fiable de Abduvohid Nematov, quien ha destacado con paradas espectaculares en los últimos partidos, sea el pilar defensivo de Nasaf en el partido de Baréin.

Para los pupilos de Ruziqul Berdiyev, este partido es una excelente oportunidad no solo para sumar los primeros puntos del torneo, sino también para borrar los recuerdos dolorosos en suelo bareiní con una gran victoria.

¿Cree que Nasaf podrá ganar a Al-Khaldiya a pesar del terrible calor y la humedad de Baréin? ¿Cómo evalúa las posibilidades de título del equipo en la ACL-2? ¿Podrá Abduvohid Nematov mantener su portería a cero en este importante partido fuera de casa? ¡Deje sus análisis en los comentarios y comparta este análisis del importante paso de los clubes uzbekos en el escenario internacional con todos los aficionados al fútbol y sus amigos!