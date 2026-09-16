Drama de 6 goles del Arsenal: el Liverpool elimina al Tottenham de la copa

Una nueva noche intensa y llena de goles concluyó en Inglaterra para las copas nacionales. En los duelos clave de la Carabao Cup, dos gigantes de la Premier League, Liverpool y Arsenal, aseguraron su pase a la siguiente ronda. En Anfield, los Reds recibieron al Tottenham y se impusieron por 3-1. Los goles de Alexis Mac Allister, Cody Gakpo y el suplente Dominik Szoboszlai dieron la victoria a los locales, mientras que el tanto de Conor Gallagher no fue suficiente para salvar a los Spurs.

Al mismo tiempo, los pupilos de Mikel Arteta ofrecieron un auténtico espectáculo ofensivo en el campo del Ipswich, logrando una contundente victoria por 4-2. El joven talento Max Dowman, autor de un doblete (minutos 7 y 47), junto a los goles de Noni Madueke y Mikel Merino, sentenciaron el encuentro. Ambos gigantes realizaron rotaciones importantes, probando nuevos nombres que sorprendieron a los expertos. ¿Cómo castigó el Liverpool las debilidades del Tottenham? ¿Qué sensación causó el joven Dowman en el Arsenal? ¿Quiénes son los favoritos al título?

Tottenham arrollado en Anfield: 3-1 y el golpe definitivo de Szoboszlai

Los momentos más destacados del intenso choque en Liverpool:

Minuto 21 — Disparo rápido de Mac Allister: El centrocampista argentino Alexis Mac Allister rompió el empate a mediados de la primera parte, adelantando al Liverpool (1-0);

Minuto 54 — Definición fría de Gakpo: Tras el descanso, los Reds intensificaron su ataque y Cody Gakpo amplió la ventaja (2-0);

Minuto 69 — Intriga con Gallagher: Conor Gallagher marcó para el Tottenham, recortando distancias y devolviendo la emoción al partido (2-1);

Minuto 90+1 — El punto final de Szoboszlai: Dominik Szoboszlai, que entró en el minuto 62, marcó en el tiempo añadido, acabando con todas las esperanzas londinenses (3-1).

Espectáculo de 6 goles en Ipswich: Superdoblete de Dowman

Detalles del intenso juego ofensivo del Arsenal a domicilio:

Minutos 7 y 47 — El recital de Dowman: El joven talento de los Gunners, Dowman, fue decisivo al inicio de ambas partes, firmando un doblete y convirtiéndose en el héroe del partido;

Obras maestras de Madueke y Merino: Gracias a los goles de Noni Madueke (minuto 16) y Mikel Merino (minuto 58), los visitantes impusieron su dominio total;

La resistencia de los locales: Los goles de Mehmeti (62') y Akpom (90+1') para el Ipswich solo sirvieron para maquillar el resultado (2-4);

Integración de nuevos nombres: La inclusión de jugadores de alto nivel como Kepa Arrizabalaga, Viktor Gyökeres, Bruno Guimarães y Martín Zubimendi demostró la profundidad de banquillo de los Gunners.

El camino de los gigantes en la copa: Dos destinos opuestos

El panorama de la siguiente ronda de la Carabao Cup:

Liverpool y Arsenal en la siguiente fase: A pesar de las rotaciones en el exigente calendario otoñal, ambos aspirantes siguen avanzando con paso firme hacia el título;

¿Se quedará el Tottenham sin trofeos de nuevo?: Para los Spurs, eliminados prematuramente, se pierde la primera oportunidad de título de la temporada, aumentando la presión interna;

La rotación de los entrenadores funcionó: Al integrar a jóvenes, los técnicos de ambos equipos fortalecieron el espíritu combativo de sus plantillas.

Estas victorias de Liverpool y Arsenal demuestran una vez más que la lucha por las copas inglesas será más feroz que nunca esta temporada.

¿Quién crees que merece más ganar la Carabao Cup este año? ¿La fácil eliminación del Tottenham se debió a la táctica o a problemas de plantilla? ¡Deja tus análisis en los comentarios y comparte este análisis con otros aficionados al fútbol!