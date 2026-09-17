En Cisjordania, punto neurálgico de Oriente Medio, las tecnologías digitales y los algoritmos militares se han convertido en armas aterradoras contra los derechos humanos. Según una impactante investigación publicada por el canal catarí Al Jazeera, el gobierno israelí utiliza activamente un sistema de inteligencia artificial (IA) llamado «ImiSight» para identificar y demoler rápidamente viviendas y estructuras en tierras palestinas. Desarrollada por el famoso grupo de defensa israelí Rafael, esta red neuronal analiza imágenes satelitales, fotos aéreas y datos de drones mediante algoritmos de aprendizaje profundo, marcando automáticamente cualquier cambio o reparación en el paisaje palestino como «construcción ilegal».

Probado inicialmente en aldeas beduinas del desierto del Néguev, lo que provocó el desplazamiento de más de 2 600 habitantes, este sistema se ha desplegado ahora a gran escala en Cisjordania mediante una nueva unidad especial de la Autoridad de Tierras de Israel. Los defensores de los derechos humanos lo llaman «anexión inteligente», señalando que mientras los hogares palestinos son destruidos por órdenes algorítmicas, los asentamientos ilegales de colonos israelíes son legalizados por el Estado.

¿Cómo ha aumentado la inteligencia artificial las demoliciones de viviendas en Cisjordania en un 80 %, qué objetivos geopolíticos hay detrás de la tecnología de Rafael y puede la comunidad internacional detener esta represión digital?

Plataforma «ImiSight»: Paisaje bajo radar y algoritmo de demolición

El mecanismo de IA revelado en la investigación de Al Jazeera:

Producto del consorcio militar «Rafael»: Una plataforma en la nube creada por el gigante de defensa israelí, capaz de escanear grandes áreas con alta precisión;

Sincronización de drones y satélites: El sistema registra automáticamente cualquier movimiento de muros, tiendas o construcciones en segundos mediante imágenes de alta resolución y vigilancia con drones;

«Factor multiplicador de fuerza»: El algoritmo analiza los cambios en el terreno sin intervención humana, acelerando drásticamente el proceso de alerta y despliegue de maquinaria pesada para demoliciones;

Prueba en el desierto del Néguev: Anteriormente, este sistema escaneó más de 10 700 km² en el Néguev, resultando en la expulsión forzada de más de 2 600 beduinos palestinos de sus hogares.

«Un salto del 80 % y 1 288 objetos»: Cuando los números hablan

Estadísticas alarmantes reveladas por las organizaciones de derechos humanos Shalom Achshav (Paz Ahora) y Kerem Navot:

Aumento drástico de las demoliciones: En la Zona C de Cisjordania y Jerusalén Este, el ritmo de demolición de casas y estructuras entre 2023 y 2025 aumentó un 80 % en comparación con el periodo 2010-2022;

Antirrécords anuales y mensuales: Mientras que antes se destruían una media de 966 edificios al año, en los primeros 9 meses de 2025, con el uso activo de la IA, un número récord de 1 288 estructuras palestinas fueron arrasadas;

Unidad especial de abril de 2025: La creación de una unidad especial dentro de la Autoridad de Tierras de Israel, dedicada a la «detección y represión de infracciones» mediante IA, aceleró aún más el proceso.

«Anexión inteligente» y doble rasero: ¿Quién sufre la excavadora y quién recibe privilegios?

Conclusiones contundentes de analistas internacionales sobre esta política:

Asimetría jurídica: Por un lado, las casas y estructuras agrícolas palestinas en sus propias tierras son declaradas «ilegales» por el escáner de IA y demolidas sin piedad;

Luz verde para los asentamientos judíos: Por otro lado, durante el mismo periodo, las autoridades israelíes aprobaron la construcción de más de 40 000 unidades de vivienda en asentamientos ilegales en Cisjordania y erigieron 185 nuevos puestos de avanzada;

Legalización estatal: Mientras que a los palestinos casi no se les conceden permisos de construcción, la infraestructura de los colonos es financiada íntegramente por el presupuesto estatal;

Expulsión forzada: Los defensores de derechos humanos afirman que la tecnología de IA se utiliza como un arma digital clave para expulsar a la población de sus tierras históricas y anexionar territorios.

El uso de sistemas de IA militares para destruir hogares civiles se ha convertido en una realidad aterradora, demostrando lo peligrosas e inhumanas que pueden ser las tecnologías modernas del siglo XXI.

¿Cree que el uso de la IA para demoler hogares palestinos y desplazarlos debe considerarse un crimen de guerra? ¿Pueden las organizaciones internacionales y la ONU detener la participación de empresas tecnológicas en estos proyectos? ¡Comparta sus opiniones en los comentarios y difunda esta investigación sobre derechos humanos y seguridad digital!