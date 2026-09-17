Madre por tercera vez a los 60 años: óvulos congelados hace 15 años se convierten en un milagro inesperado

En Moscú, Marina K., de 60 años, se convirtió en madre por tercera vez utilizando sus propios óvulos congelados hace 15 años. Siendo doctora en ciencias biológicas, la mujer no solo investiga los procesos de envejecimiento, sino que también aprovechó las oportunidades médicas únicas en su propia vida.

Marina K. congeló sus óvulos en 2010. 15 años después, quedó embarazada mediante el método de fecundación in vitro (FIV).

Los óvulos conservados hace 15 años le permitieron tener un hijo a los 60 años.

Durante el embarazo, los médicos supervisaron a la mujer regularmente. En los exámenes se detectó un mioma uterino. Por ello, se decidió realizar una cesárea en la semana 38 de gestación. Durante la operación, también se extirpó un tumor benigno.

Como resultado de la operación, nació un niño sano. Los médicos no solo controlaron el estado de la madre y el bebé, sino que también lograron preservar el útero.