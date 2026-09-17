Lea 15 minutos al día y gane dinero: una iniciativa inusual lanzada en Singapur

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Lea 15 minutos al día y gane dinero: una iniciativa inusual lanzada en Singapur

En Singapur, se ha puesto en marcha una iniciativa inusual para animar a la gente a alejarse un poco del teléfono y leer. Ahora, los residentes pueden ganar monedas virtuales si leen al menos 15 minutos al día y registran su tiempo en una plataforma digital especial.

La iniciativa es llevada a cabo por el Consejo Nacional de Bibliotecas de Singapur como parte del movimiento ReadSG. La regla es muy sencilla: el participante lee al menos 15 minutos al día y registra el tiempo dedicado en el sistema.

1000 monedas virtuales equivalen a 1 dólar de Singapur.

A primera vista, la recompensa puede no parecer grande. Sin embargo, el proyecto tiene como objetivo formar un hábito de lectura regular en las personas más que generar ingresos. Un participante que lea 15 minutos al día puede acumular 7300 monedas virtuales en un año.

A través de esta iniciativa, Singapur promueve una actividad alternativa al «doomscrolling», el hábito de consumir contenido sin rumbo y de forma continua en las redes sociales.

Los expertos destacan que la lectura de textos largos está relacionada con la concentración, una comprensión más profunda de la información y el pensamiento crítico.

Curiosamente, según los resultados de PISA-2022, Singapur fue uno de los países con mejores resultados del mundo en cuanto a competencia lectora de los alumnos de 15 años. El 89% de ellos alcanzó al menos el segundo nivel.

ReadSGConsejo Nacional De Bibliotecas De SingapurDoomscrollingPISA-2022Singapur
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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