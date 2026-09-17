Un joven de 18 años que pensaba haber encontrado monedas comunes descubre un tesoro de oro de millones de euros dentro de una pared

Mientras trabajaba en una obra en Bélgica, Kobe, de 18 años, pensó que había encontrado simples monedas de 1 euro. Pero su siguiente hallazgo resultó ser mucho más valioso de lo que imaginaba.

Kobe y sus compañeros descubrieron lingotes de oro, monedas y otros fragmentos de oro mientras inspeccionaban la pared de un sótano antiguo.

Lo que inicialmente se pensó que eran monedas comunes resultó ser un tesoro valorado en aproximadamente 9 millones de euros.

Lo que a primera vista parecía una moneda común resultó ser un tesoro de millones de euros.

La pregunta más interesante es: ¿de quién es el tesoro?

Los trabajadores informaron inmediatamente del hallazgo a las autoridades. Actualmente, los funcionarios están llevando a cabo una investigación para determinar el verdadero dueño del tesoro. El día ordinario de Kobe en la obra terminó así con el descubrimiento inesperado de un tesoro. Sin embargo, la riqueza aún no está en su poder, ya que continúan las investigaciones para determinar a quién pertenece.