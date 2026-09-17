El hombre más anciano de Europa fallece a los 112 años

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El hombre más anciano de Europa fallece a los 112 años

El italiano Vitantonio Lovallo falleció a los 112 años. Hasta su muerte, era considerado el hombre más anciano que vivía en Europa. Así lo informaron el «Corriere della Sera», ANSA y el Gerontology Research Group.

Lovallo vivía en el pueblo de Sarnelli, en la comuna de Avigliano, provincia de Potenza, en la región de Basilicata, al sur de Italia. Nació en 1914 y celebró su 112º cumpleaños en marzo de 2026.

En los documentos oficiales, su fecha de nacimiento figura como el 28 de marzo de 1914. Sin embargo, Lovallo y su familia insistían en que nació el 25 de marzo. Según el Gerontology Research Group, esta diferencia se debió a un retraso en el registro civil.

En su juventud, Lovallo trabajó como pastor y arriero. Durante la Segunda Guerra Mundial fue llamado al servicio militar y, tras septiembre de 1943, fue capturado por las tropas alemanas en Grecia. Posteriormente fue deportado a un campo de prisioneros de guerra en Alemania y liberado el 8 de mayo de 1945.

Tras la guerra, Lovallo regresó a su tierra natal, Basilicata, y pasó la mayor parte de su vida en Sarnelli. Tuvo tres hijos: dos hijas y un hijo.

Dos jóvenes sonríen junto a un anciano que lleva sombrero.

El alcalde de Avigliano, Giuseppe Mecca, describió la vida de Lovallo tras su fallecimiento como una existencia larga, sencilla y llena de energía, marcada por el amor a su familia y a su tierra.

Vitantonio Lovallo falleció el 15 de septiembre de 2026 en Avigliano a los 112 años. Su funeral está programado para el 17 de septiembre en la iglesia de San Vincenzo Ferreri en el pueblo de Sarnelli.

Tras el fallecimiento de Lovallo, el título de hombre más anciano de Europa pasó al portugués Joaquim Varela, de 111 años. Nació el 1 de junio de 1915 y su edad ha sido validada por el Gerontology Research Group.

Por otro lado, la persona más anciana de Europa es la británica Ethel Caterham, de 117 años. Nació el 21 de agosto de 1909. Según el Gerontology Research Group, Varela ocupa el puesto 32 en la lista de personas más ancianas de Europa, después de 31 mujeres.

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