Desmantelan una comisaría de policía falsa que operó durante ocho meses en un hotel de la India

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Desmantelan una comisaría de policía falsa que operó durante ocho meses en un hotel de la India

En el estado indio de Bihar, unos estafadores montaron una comisaría de policía falsa en un hotel durante casi ocho meses, extorsionando a los residentes locales. El insólito suceso ocurrió en la ciudad de Banka.

Los estafadores utilizaban uniformes e insignias similares a los de la policía real para «prestar servicio» en el hotel. Aceptaban diversas denuncias y solicitudes, exigiendo dinero a los ciudadanos a cambio de resolver problemas o brindar ayuda.

Los miembros del grupo también prometían a los lugareños ayudarles a conseguir empleo en la policía o acceso a viviendas sociales a cambio de dinero. Incluso contrataron a algunos aldeanos para trabajar como «policías» en la comisaría falsa, pagándoles un salario diario.

Lo más notable es que la comisaría falsa estaba ubicada a solo 500 metros de la comisaría real. Durante todo ese tiempo, los estafadores se hicieron pasar por auténticos agentes de la ley.

El fraude fue descubierto por casualidad. Uno de los policías reales notó que algunos de los «oficiales» portaban armas fabricadas en talleres locales en lugar de armas reglamentarias. Tras una investigación, se desmantelaron las actividades del grupo.

Como resultado, al menos seis miembros del grupo, incluidas dos mujeres, fueron detenidos. El principal organizador del grupo se encontraba en busca y captura en ese momento.

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