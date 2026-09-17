El baile de un padre y su hija en una boda en Kazajistán se vuelve viral (video)

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El baile de un padre y su hija en una boda en Kazajistán se vuelve viral (video)

En Kazajistán, un video que muestra a un padre y su hija bailando juntos en una ceremonia de boda se ha vuelto viral en las redes sociales.

El video muestra al padre y a la hija bailando con entusiasmo al ritmo de la canción «Gentleman» de PSY. Su actuación captó la atención de los invitados, algunos de los cuales se unieron al baile.

Especialmente, la forma libre y alegre en que el padre baila con su hija ha provocado reacciones cálidas por parte de los usuarios de las redes sociales.

El video se ha difundido ampliamente en el segmento kazajo de Internet y está siendo compartido por los usuarios con diversos comentarios.

KazajistánCeremonia de bodaPSYGentlemanViral
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«ZAMIN.UZ» editor

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