El Reino Unido quiere distribuir Internet desde la estratosfera como alternativa a Starlink

El Reino Unido ha comenzado a trabajar en la creación de una alternativa única a los sistemas de comunicación por satélite como Starlink, que ha ganado popularidad a nivel mundial. Según ixbt.com, esta vez la atención se centra en vehículos aéreos no tripulados de gran altitud capaces de volar durante semanas en la estratosfera. Se espera que esta iniciativa sea un paso importante para garantizar la estabilidad de la comunicación y de Internet en el territorio nacional y en otras áreas que carecen de infraestructura terrestre. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

La agencia británica de investigación e invenciones prometedoras, ARIA, ha destinado 94 millones de dólares al programa Enduring Atmospheric Platforms en esta dirección. Actualmente, se están financiando 18 proyectos diferentes dentro de este marco. El programa está previsto para tres años y medio y consta de tres etapas: primero se crean las tecnologías básicas, luego se integran y prueban los sistemas terminados, y finalmente se pasa a la fase de implementación práctica.

Capacidades de los pseudo-satélites en la estratosfera

La esencia principal del proyecto consiste en utilizar pseudo-satélites de gran altitud llamados HAPS. Estos vehículos que operan a unos 19 km de altura están diseñados para realizar tareas como proporcionar Internet y telefonía móvil a grandes áreas sin necesidad de lanzar miles de satélites a la órbita. Uno de los objetivos principales del programa es crear una plataforma capaz de transportar equipos de telecomunicaciones con una potencia de 300 W y permanecer en vuelo continuo durante al menos una semana.

Expertos y startups proponen diversas soluciones de ingeniería. Por ejemplo, la startup Menapia promueve el proyecto Carousel, que contempla una red de drones que operan a unos 19 km de altura y son capaces de cubrir todo el territorio del Reino Unido. La empresa VFP Aerospace desarrolla un concepto diferente, que no depende de la autonomía extrema de un solo aparato, sino que propone un sistema de relevo continuo donde un dron reemplaza automáticamente al que regresa para recargarse. El costo estimado de estos drones es de 67 000 dólares.

Soluciones no convencionales y perspectivas de futuro

La parte técnica del proyecto no se limita al diseño de los dispositivos, sino que también incluye cuestiones de transferencia de energía inalámbrica. La empresa Scalable Laser está desarrollando un sistema de alimentación mediante láseres de potencia y receptores fotoeléctricos. Space Solar Engineering investiga formas de transmitir energía a través de radiofrecuencias y microondas. Una de las ideas más inusuales, presentada por investigadores de la Universidad de Bath, busca utilizar las ondas de gravedad atmosféricas causadas por procesos meteorológicos y el relieve para aumentar la duración del vuelo de los aparatos a gran altitud.

La agencia ARIA está considerando diversas construcciones, desde aviones que funcionan con energía solar hasta dispositivos experimentales con alas giratorias en lugar de hélices tradicionales. En el futuro, se espera que estos sistemas se conviertan en verdaderas torres de comunicación en el cielo, capaces de proporcionar conectividad de alta velocidad a vastas regiones sin necesidad de complejas constelaciones de satélites.