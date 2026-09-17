El Reino Unido quiere distribuir Internet desde la estratosfera como alternativa a Starlink

·3·Tecnología
El Reino Unido quiere distribuir Internet desde la estratosfera como alternativa a Starlink

El Reino Unido ha comenzado a trabajar en la creación de una alternativa única a los sistemas de comunicación por satélite como Starlink, que ha ganado popularidad a nivel mundial. Según ixbt.com, esta vez la atención se centra en vehículos aéreos no tripulados de gran altitud capaces de volar durante semanas en la estratosfera. Se espera que esta iniciativa sea un paso importante para garantizar la estabilidad de la comunicación y de Internet en el territorio nacional y en otras áreas que carecen de infraestructura terrestre. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

La agencia británica de investigación e invenciones prometedoras, ARIA, ha destinado 94 millones de dólares al programa Enduring Atmospheric Platforms en esta dirección. Actualmente, se están financiando 18 proyectos diferentes dentro de este marco. El programa está previsto para tres años y medio y consta de tres etapas: primero se crean las tecnologías básicas, luego se integran y prueban los sistemas terminados, y finalmente se pasa a la fase de implementación práctica.

Capacidades de los pseudo-satélites en la estratosfera

La esencia principal del proyecto consiste en utilizar pseudo-satélites de gran altitud llamados HAPS. Estos vehículos que operan a unos 19 km de altura están diseñados para realizar tareas como proporcionar Internet y telefonía móvil a grandes áreas sin necesidad de lanzar miles de satélites a la órbita. Uno de los objetivos principales del programa es crear una plataforma capaz de transportar equipos de telecomunicaciones con una potencia de 300 W y permanecer en vuelo continuo durante al menos una semana.

Expertos y startups proponen diversas soluciones de ingeniería. Por ejemplo, la startup Menapia promueve el proyecto Carousel, que contempla una red de drones que operan a unos 19 km de altura y son capaces de cubrir todo el territorio del Reino Unido. La empresa VFP Aerospace desarrolla un concepto diferente, que no depende de la autonomía extrema de un solo aparato, sino que propone un sistema de relevo continuo donde un dron reemplaza automáticamente al que regresa para recargarse. El costo estimado de estos drones es de 67 000 dólares.

Soluciones no convencionales y perspectivas de futuro

La parte técnica del proyecto no se limita al diseño de los dispositivos, sino que también incluye cuestiones de transferencia de energía inalámbrica. La empresa Scalable Laser está desarrollando un sistema de alimentación mediante láseres de potencia y receptores fotoeléctricos. Space Solar Engineering investiga formas de transmitir energía a través de radiofrecuencias y microondas. Una de las ideas más inusuales, presentada por investigadores de la Universidad de Bath, busca utilizar las ondas de gravedad atmosféricas causadas por procesos meteorológicos y el relieve para aumentar la duración del vuelo de los aparatos a gran altitud.

La agencia ARIA está considerando diversas construcciones, desde aviones que funcionan con energía solar hasta dispositivos experimentales con alas giratorias en lugar de hélices tradicionales. En el futuro, se espera que estos sistemas se conviertan en verdaderas torres de comunicación en el cielo, capaces de proporcionar conectividad de alta velocidad a vastas regiones sin necesidad de complejas constelaciones de satélites.

StarlinkInternetTecnologíaReino UnidoDron
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Robo y mentiras: OpenAI admite comportamientos alarmantes de sus IARobo y mentiras: OpenAI admite comportamientos alarmantes de sus IAHoy, 15:20«¡Conversación secreta!»: Las IA han inventado su propio lenguaje incomprensible para el humano«¡Conversación secreta!»: Las IA han inventado su propio lenguaje incomprensible para el humanoHoy, 13:46El número de usuarios activos de ColorOS supera los 770 millonesEl número de usuarios activos de ColorOS supera los 770 millonesHoy, 12:52China lanza nuevos satélites para SatNet, su alternativa a StarlinkChina lanza nuevos satélites para SatNet, su alternativa a StarlinkHoy, 12:27Xiaomi lanza el baño de pies Mijia Sterilizing Foot Bath 2Xiaomi lanza el baño de pies Mijia Sterilizing Foot Bath 2Hoy, 11:59El iPhone 18 Pro Max supera al Galaxy S26 Ultra en velocidad de cargaEl iPhone 18 Pro Max supera al Galaxy S26 Ultra en velocidad de cargaHoy, 11:25
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Un cuerpo celeste de un metro de diámetro cayó sobre el océano Índico
Un cuerpo celeste de un metro de diámetro cayó sobre el océano Índico