Se celebrarán competiciones olímpicas en un río habitado por cocodrilos

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Se celebrarán competiciones olímpicas en un río habitado por cocodrilos

Para los Juegos Olímpicos de 2032, se planea realizar las competencias de remo en el río Fitzroy, donde habitan cocodrilos. Así lo informó «The Athletic».

Se señala que el Comité Olímpico Internacional ha aprobado este río como una de las sedes para las competencias.

Anteriormente, la organización GIICA, responsable de la construcción y modernización de la infraestructura deportiva para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Brisbane 2032, determinó que el río Fitzroy es apto para las pruebas de canotaje y kayak. Los expertos estudiaron los parámetros principales del río y afirmaron que cumple con los requisitos de la federación deportiva internacional.

Sin embargo, la presencia de cocodrilos en la zona pone sobre la mesa el tema de la seguridad. El primer ministro de Queensland, David Crisafulli, ha declarado que las autoridades regionales tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los atletas y espectadores.

Los remeros del equipo nacional de Australia entrenan regularmente en el río Fitzroy. Además, allí se organizan competencias entre universidades.

Los Juegos Olímpicos de verano de 2032 se llevarán a cabo en Brisbane, Australia. Se prevé que algunas disciplinas se realicen fuera de la ciudad, incluyendo centros regionales.

El río Fitzroy es uno de los cuerpos de agua más grandes de Queensland, conocido por su paisaje natural y por ser uno de los hábitats de cocodrilos.

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