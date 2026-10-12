La esposa de un multimillonario comparada con un robot: sus movimientos generan debate en Internet

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La esposa de un multimillonario comparada con un robot: sus movimientos generan debate en Internet

Susan Dell, esposa de Michael Dell, director ejecutivo de Dell Technologies, provocó intensas discusiones en las redes sociales tras su visita a la Casa Blanca.

El 7 de octubre, la familia Dell habló con el presidente estadounidense Donald Trump sobre una iniciativa benéfica de 6.250 millones de dólares destinada a los niños. El comportamiento y los movimientos de Susan durante el encuentro llamaron la atención de los usuarios de Internet.

Algunos usuarios que vieron el video viral calificaron sus movimientos como inusuales, llegando incluso a compararla con un robot. Otros compararon fotos antiguas y nuevas de Susan Dell para discutir sus cambios físicos, y algunos sugirieron posibles cirugías estéticas.

Sin embargo, no existen pruebas fiables que confirmen las afirmaciones de que Susan Dell sea un robot o se haya sometido a cirugía plástica. Por lo tanto, estas opiniones no pasan de ser meras especulaciones en las redes sociales.

Cabe señalar que la visita de Susan y Michael Dell estuvo relacionada con una iniciativa para financiar cuentas de ahorro para niños. Su promesa de donación asciende a 6.250 millones de dólares.

Susan DellMichael DellDonald TrumpDell TechnologiesInternet
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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