Quién recibe a los jefes de Estado en las visitas oficiales es un aspecto crucial del protocolo diplomático. Por ello, esta diferencia no pasó desapercibida para los medios y observadores.

La diferencia en la ceremonia de bienvenida de los dos líderes marcó la primera impresión. Mientras que Vladimir Putin fue recibido por el alto funcionario chino Cai Qi, Donald Trump fue recibido personalmente por Xi Jinping en el aeropuerto.

Aunque estas situaciones parezcan simples detalles de protocolo, cada movimiento, gesto y señal simbólica adquiere una importancia especial en las reuniones entre líderes de grandes potencias.

Durante una cumbre internacional en China, la actitud diferenciada de Xi Jinping hacia Vladimir Putin y Donald Trump atrajo la atención de los medios. Las diferencias en las ceremonias de bienvenida, los himnos nacionales, la ubicación en la foto oficial y los asientos en el banquete se convirtieron en los detalles más comentados en el ámbito diplomático.

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2. «El Cascanueces» para Putin, el himno estadounidense para Trump

La bienvenida musical en la sala de la cumbre también generó debate. Cuando Putin entró en la sala, se escuchó música del ballet «El Cascanueces» de Piotr Chaikovski.

La llegada de Trump fue observada de otra manera: en su honor se interpretó el himno nacional de los Estados Unidos.

La diferencia entre ambas situaciones aumentó el interés por los detalles protocolarios de la cumbre.

3. Putin fue colocado por separado en la foto oficial

Se observó una escena notable en la foto conjunta de los tres líderes. Donald Trump y Xi Jinping estaban uno al lado del otro, mientras que Vladimir Putin fue ubicado aparte.

El video difundido muestra a Xi Jinping y Trump indicando con gestos al presidente ruso dónde debía colocarse.

Esta secuencia causó revuelo en las redes sociales. Sin embargo, la ubicación en la foto no es suficiente para sacar conclusiones definitivas sobre las relaciones entre los tres países.

4. Putin y Trump no estuvieron en la misma mesa durante el banquete

En el banquete oficial de la cumbre, Vladimir Putin y Donald Trump fueron ubicados en mesas diferentes. Por lo tanto, los dos presidentes no tuvieron la oportunidad de conversar entre sí.

Así lo informó Yuri Ushakov, asesor del presidente ruso.

En diplomacia, los pequeños detalles también importan

Desde la recepción en el aeropuerto hasta la ubicación en la foto oficial, estos cuatro puntos se convirtieron en los detalles más comentados de la cumbre.

Por supuesto, no es correcto interpretar cada diferencia en el protocolo diplomático como un indicador preciso de las relaciones políticas. Sin embargo, es natural que tales detalles simbólicos atraigan la atención de la opinión pública internacional en las reuniones de líderes mundiales.

El enfoque diferenciado de Xi Jinping al recibir a Putin y Trump intensificó las discusiones sobre las relaciones de China con estas dos grandes potencias.