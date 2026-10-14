12 senadores exigen a Trump cancelar el acuerdo sobre el diésel ruso

En la escena política estadounidense, ha surgido una ola de seria oposición tras el acuerdo de combustible entre Donald Trump y Vladimir Putin . Doce influyentes senadores del Congreso —seis demócratas y seis republicanos— se han unido para enviar una petición oficial al presidente estadounidense, exigiendo la cancelación inmediata del acuerdo sobre el diésel ruso.

DW Según la información proporcionada por el medio, esta carta, firmada bajo el liderazgo del senador Richard Blumenthal, subraya abiertamente que este acuerdo no reducirá los precios de la gasolina y el combustible para los estadounidenses comunes, sino que proporcionará al Kremlin una nueva fuente de ingresos para financiar la guerra en Ucrania.

«Este acuerdo debe ser cancelado»: La postura firme de los senadores

En su llamamiento, los senadores señalaron que están a favor de detener la guerra, pero que este proceso no debe resolverse en beneficio del agresor:

Financiamiento adicional para el sistema militar: Según los senadores, el levantamiento de las sanciones estadounidenses sobre el diésel ruso aumentará los ingresos de la maquinaria de guerra de Putin y permitirá realizar nuevos ataques contra ciudades ucranianas;

Evaluación política severa: «Este acuerdo es un regalo a nuestro adversario y una traición abierta a nuestros aliados. Debe ser cancelado inmediatamente», se afirma en la carta enviada al presidente;

Las familias estadounidenses no se beneficiarán: Los autores del documento justificaron, desde un punto de vista económico y científico, que el regreso del diésel ruso al mercado mundial no traería ningún alivio significativo a la población estadounidense, que ya sufre por la inflación y los precios;

Presión firme contra China y Rusia: En lugar de suavizar las medidas, los senadores instaron a Trump a fortalecer las restricciones económicas contra Rusia y los países que la apoyan, especialmente China, utilizando las facultades previstas en la ley de sanciones contra Rusia e Irán.

¿Quiénes firmaron el documento?

La lista de quienes se oponen al acuerdo es notable porque reúne a políticos de peso de los dos partidos principales:

Demócratas: Richard Blumenthal, Jeanne Shaheen, Richard Durbin, Sheldon Whitehouse, Jack Reed y Christopher Coons;

Republicanos: Mitch McConnell, Thom Tillis, Susan Collins, Alan Stewart Armstrong, Lisa Murkowski y John Cornyn.

Se informa que copias de esta carta oficial también fueron enviadas al secretario de Estado de EE. UU., responsable de implementar las decisiones, Marco Rubio , y al secretario del Tesoro, Scott Bessent .

Detalles del acuerdo Trump-Putin: El diésel ya está en el océano

Donald Trump había anunciado la consecución de este gran acuerdo el 9 de octubre, tras las negociaciones telefónicas con Vladimir Putin:

Volúmenes y etapas de entrega: En la etapa inicial, se prevé que las empresas rusas envíen más de 300 000 toneladas de diésel, seguidas de 500 000 toneladas en noviembre, y luego hasta 1 millón de toneladas. También se ha expresado la posibilidad de suministrar 3 millones de toneladas adicionales en el futuro;

Suspensión de sanciones: El Departamento del Tesoro de EE. UU. ya ha emitido oficialmente una licencia general especial que suspende las restricciones a la importación de diésel ruso hasta abril de 2027 ;

Primer cargamento enviado: Según la información difundida por el programa ruso «Vesti», el primer lote de combustible salió del puerto de San Petersburgo el 12 de octubre y se dirige hacia la costa este de EE. UU.

Tal unanimidad en la oposición de los representantes de ambos partidos en el Congreso podría obligar a la Casa Blanca a reconsiderar las decisiones tomadas o a entablar un compromiso político serio con los senadores.