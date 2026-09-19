¿Los multimillonarios se están volviendo pobres? 590 magnates fuera de la lista Forbes

¡Ha ocurrido un giro histórico increíble en el mapa financiero mundial! La nueva clasificación de Forbes de los 400 estadounidenses más ricos ha conmocionado a todos: 590 magnates, cuya fortuna asciende a miles de millones de dólares, no lograron entrar en la lista de élite porque resultaron ser «demasiado pobres» para los estándares actuales.

Mientras que los 20 estadounidenses más ricos poseen el 50% de la riqueza total de Forbes, Elon Musk ha mostrado un resultado que deja en la sombra la economía de países enteros. Entonces, ¿cómo alcanzó la fortuna de Musk casi un billón de dólares, y por qué los premios Nobel llaman a esto una amenaza terrible para la democracia?

4.400 millones de dólares ya no bastan: el nuevo criterio de élite

Según la emisora de radio RFM y USA Today la estratificación entre multimillonarios nunca ha sido tan profunda en la historia:

Los multimillonarios «pobres»: 590 multimillonarios estadounidenses no pudieron entrar en la lista de los 400 más ricos;

Ticket de entrada: Para entrar en la clasificación, la fortuna debe superar al menos los 4.400 millones de dólares (34 nuevos rostros se unieron a la lista este año);

El monopolio del Top 20: Los 20 ciudadanos más ricos de EE. UU. poseen por sí solos la mitad (50%) del capital total de esta prestigiosa lista.

La fortaleza del billón de dólares de Elon Musk

«Elon Musk ocupa el primer lugar de esta lista por quinto año consecutivo. Tras la impresionante salida a bolsa de SpaceX, la fortuna neta de los propietarios de Tesla y SpaceX se estimó en unos 900.000 millones de dólares. ¡Es una cantidad equivalente al PIB anual de Suiza!» Newsweek estima que Musk se ha convertido en el primer trillonario del mundo y que su fortuna es el doble que la del legendario John D. Rockefeller».

El profesor David Lee Williams señala que la fortuna de Musk representa el 3% del PIB total de EE. UU., lo que significa 5 millones de veces más que la riqueza media de una familia estadounidense común. Si se apilaran estos billones de dólares en billetes, la altura superaría los 1000 kilómetros!

Top 10 de multimillonarios: ¿Quién tiene cuánto?

Puesto Multimillonario Sector de actividad / Activos principales Fortuna (en miles de millones de $) 1 Elon Musk Tesla, SpaceX, xAI ~900 mil m$ (trillonario) 2 Jeff Bezos Amazon, Blue Origin 378 mil m$ 3 Larry Page Google / Alphabet 278 mil m$ 4 Michael Dell Dell Technologies 263 mil m$ 5 Sergey Brin Google / Alphabet 256 mil m$ 6 Mark Zuckerberg Meta 212 mil m$ 7 Larry Ellison Oracle 204 mil m$ 8 Jensen Huang Nvidia 199 mil m$ 9 Steve Ballmer Ex director de Microsoft 156 mil m$ 10 Warren Buffett Berkshire Hathaway 144 mil m$

«La nueva oligarquía y el declive de la democracia»: la alerta de los economistas

La concentración de tal poder en manos de unos pocos individuos genera gran preocupación en los círculos científicos:

«En EE. UU., los multimillonarios nunca han tenido tanto dinero y poder, y su influencia en los medios ha alcanzado un nivel sin precedentes. Esta inmensa riqueza e influencia constituyen una seria amenaza para la democracia abierta», advierte el premio Nobel, el profesor Paul Krugman.

Estados Unidos, que alguna vez fue descrito como un país donde «todos tienen las mismas oportunidades», se está convirtiendo en un nuevo sistema oligárquico dominado por unos pocos superricos.

¿Cree que es peligroso para el mundo que una sola persona acumule más riqueza que el presupuesto de un país como Suiza? ¿Deberían introducirse impuestos sobre la fortuna más estrictos para los multimillonarios?

Deje su opinión en los comentarios a continuación y comparta este sensacional artículo sobre las nuevas cumbres de la riqueza con sus amigos a través de Telegram!