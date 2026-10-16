Una paciente de 19 años fallece después de que su enfermera se fuera a una boda

En Daguestán, una enfermera está siendo acusada de causar la muerte de una paciente de 19 años tras abandonar su puesto para asistir a la boda de un colega. Se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente.

Según la investigación, tras una operación programada para extirpar cálculos biliares, la joven fue trasladada a una habitación común. Sin embargo, 10 a 15 minutos después, la enfermera encargada de vigilarla se fue a la boda de un colega frente al hospital. Antes de irse, dejó una nota pidiendo a otro empleado que cuidara a la paciente.

En ese momento, el estado de la paciente empeoró drásticamente. La madre de la joven buscó ayuda por los pasillos del hospital, pero la atención médica no se proporcionó a tiempo. El anestesiólogo estaba ocupado con otro paciente grave.

Aunque los médicos intentaron salvarla, no fue posible mantenerla con vida. La fallecida deja atrás a un hijo de menos de un año.