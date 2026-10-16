Una paciente de 19 años fallece después de que su enfermera se fuera a una boda

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Una paciente de 19 años fallece después de que su enfermera se fuera a una boda

En Daguestán, una enfermera está siendo acusada de causar la muerte de una paciente de 19 años tras abandonar su puesto para asistir a la boda de un colega. Se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente.

Según la investigación, tras una operación programada para extirpar cálculos biliares, la joven fue trasladada a una habitación común. Sin embargo, 10 a 15 minutos después, la enfermera encargada de vigilarla se fue a la boda de un colega frente al hospital. Antes de irse, dejó una nota pidiendo a otro empleado que cuidara a la paciente.

Una joven de ojos azules con un pañuelo gris se toma un selfie dentro de un coche.

En ese momento, el estado de la paciente empeoró drásticamente. La madre de la joven buscó ayuda por los pasillos del hospital, pero la atención médica no se proporcionó a tiempo. El anestesiólogo estaba ocupado con otro paciente grave.

Aunque los médicos intentaron salvarla, no fue posible mantenerla con vida. La fallecida deja atrás a un hijo de menos de un año.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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