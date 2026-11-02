Un huérfano que temía quedarse solo en su boda invitó a miles de desconocidos

En China, la inusual invitación de un joven de 24 años para su boda tuvo un desenlace inesperado. Xu Chenghong, al no tener parientes cercanos, temía que la ceremonia estuviera vacía el día de la boda. Por ello, decidió invitar a personas totalmente desconocidas a través de las redes sociales.

Se informó que el joven publicó una invitación abierta en la plataforma china Douyin el 25 de octubre, invitando a cualquier persona interesada a asistir. Él esperaba que solo acudieran entre 10 y 20 personas.

Sin embargo, miles de personas asistieron a la ceremonia celebrada el 31 de octubre. Algunos informes indican que el número de invitados llegó a 10 000. No solo participaron en la boda, sino que también llevaron electrodomésticos, comida y diversos regalos valiosos para la joven pareja.

Además, cocineros voluntarios prepararon la comida para la boda de forma gratuita. Debido a que el número de invitados superó las expectativas, las autoridades locales tuvieron que intervenir para regular el tráfico. El banquete se trasladó a la plaza del pueblo para dar cabida a más personas.

De esta manera, el joven, que temía tener que celebrar una boda modesta por falta de familiares, recibió la atención de miles de desconocidos. Su presencia y sus regalos convirtieron este día en un evento inolvidable para la joven pareja.