Una falsa enfermera estafa a 900 clientes y obtiene millones

En EE. UU., una mujer que se hacía pasar por enfermera registrada realizó más de 2 000 procedimientos de Botox falso, obteniendo más de 1 millón de dólares de sus clientes. Rebecca Fadanelli, de 40 años, ha sido condenada a prisión por sus actos.

Fadanelli engañó a unos 900 clientes. Les inyectó productos cosméticos falsificados importados de China y Brasil. Algunas víctimas sufrieron complicaciones graves y tuvieron que ser hospitalizadas.

Se informó que Fadanelli residía en Stoughton, Massachusetts. A pesar de no tener licencia, se presentaba como enfermera registrada. Tampoco tenía autorización para realizar inyecciones, recetar medicamentos ni usar dispositivos médicos.

Fadanelli Skin Beaute Med Spa era propietaria de un centro médico-estético con sucursales en Randolph y South Easton. Desde al menos marzo de 2021, se presentó ante clientes y empleados como enfermera licenciada.

Aseguraba a sus clientes que utilizaba Botox y productos aprobados por la FDA como Sculptra, Restylane y Juvéderm Sin embargo, los fiscales revelaron que en realidad utilizaba productos falsificados traídos de China y Brasil.

Lo más notable es que Fadanelli continuó sus actividades incluso después de que las autoridades confiscaran sus productos falsos. Durante registros en junio de 2024, se encontraron más productos ilícitos. Fue arrestada en noviembre de ese mismo año.

Los investigadores determinaron que Fadanelli recibió más de 1 millón de dólares por los tratamientos falsos.

Varios clientes sufrieron efectos adversos. Algunos requirieron tratamiento hospitalario, presentando complicaciones como hinchazón severa, infecciones, parálisis facial y ocular, pérdida de visión y nódulos.

En abril, Fadanelli se declaró culpable de cuatro cargos por importación ilegal de mercancías, dos por venta o distribución de medicamentos falsificados y dos por venta o distribución de dispositivos médicos falsificados.

El 2 de septiembre, en un tribunal federal de Boston, fue sentenciada a 46 meses de prisión seguidos de dos años de libertad supervisada. También se le ordenó pagar 1 001 562 dólares en concepto de restitución y se le impuso la confiscación de una suma equivalente.

La fiscal federal Laura B. Foley enfatizó que este caso no fue un error accidental. Según ella, Fadanelli construyó su negocio sobre el engaño, priorizando sus ganancias sobre la salud y seguridad de sus clientes.

La fiscal señaló que, en un momento de auge de la medicina estética, los productos falsos y los especialistas sin licencia representan un peligro grave.

Este caso demuestra una vez más las graves consecuencias que los servicios médicos fraudulentos y los cosméticos falsos pueden tener para la salud humana.