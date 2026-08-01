Enfermera que no examinó a paciente declarada culpable de la muerte de joven de 22 años

En Gran Bretaña de 22 años Amy BarberEl caso relacionado con la muerte de en un hospital psiquiátrico fue examinado en el tribunal. Según los resultados de la investigación, una enfermera que no supervisó al paciente según el procedimiento establecido y posteriormente introdujo información falsa al respecto fue declarada culpable.

Se informó que Amy había recibido tratamiento desde los 14 años por un síndrome de personalidad emocionalmente inestable y un trastorno alimentario. Debido a que se observaron intentos de suicidio en su adolescencia, posteriormente fue trasladada al Hospital Clatterbridge ubicado en la zona de Unidad de Cuidados Intensivos Psiquiátricos de Brooklands.

El 30 de junio de 2022, Amy debía ser controlada por el personal médico cada cinco minutos . Ese día, la enfermera de salud mental de guardia Lawrence Chapong le dio una toalla a la chica a las 20:15 y salió de la habitación. 25 minutos después, otra enfermera que estaba distribuyendo medicamentos entró en su habitación y encontró a Amy inconsciente.

Según los materiales de la investigación, la enfermera estaba obligada a comprobar el estado de la paciente cada cinco minutos a través de la mirilla, controlando que estuviera despierta y que no se hubiera autolesionado. Sin embargo, las cámaras de seguridad mostraron que no cumplió con estos requisitos.

A pesar de ello, la enfermera anotó en el registro de seguimiento al menos diez veces que había comprobado a la paciente y la había visto despierta. Posteriormente, le dijo a la dirección que Amy había pedido manzanas y una toalla, pero las imágenes de videovigilancia no confirmaron esta información.

Aunque los médicos trasladaron urgentemente a Amy al Hospital Arrowe Park, ella sufrió una lesión cerebral grave y falleció el 4 de julio de 2022 .

El Tribunal de la Corona de Liverpool declaró culpable a la enfermera Lawrence Chapongde negligencia deliberada. La defensa admitió que la enfermera no comprobó a la paciente después de las 20:15, pero lo justificó diciendo que estaba ocupada con otras tareas y otros pacientes. Se espera que la sentencia en su contra el 1 de septiembre .

La madre de la fallecida Sue Barber recordó a su hija como una persona amable, culta y talentosa. Dijo que Amy obtuvo 11 calificaciones A en la escuela, llevó la antorcha olímpica en 2012 y, tras su fallecimiento como donante de órganos, dio vida a cuatro personas.

Tras el juicio, la madre destacó que la negligencia de la enfermera le costó la vida a su hija y expresó su esperanza de que se imponga un castigo justo.