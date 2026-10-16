Movimiento estratégico desde Turquía: Ankara pone sus ojos en el GNL « Yamal SPG » de Rusia

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Movimiento estratégico desde Turquía: Ankara pone sus ojos en el GNL « Yamal SPG » de Rusia

Mientras la Unión Europea se prepara para prohibir totalmente las importaciones de gas natural licuado (GNL) desde Rusia a partir del 1 de enero, una gran redistribución está comenzando en el mercado energético internacional. En el marco de la Semana Rusa de la Energía, el ministro de Energía y Recursos Naturales de Turquía Alparslan Bayraktar mantuvo importantes negociaciones con el líder de « Novatek » , el principal propietario del proyecto « Yamal SPG ».

Los flujos de gas récord rechazados por Europa podrían ahora redirigirse al mercado turco, que resulta logísticamente conveniente.

Detalles de las negociaciones: ¿Qué busca Ankara?

El ministro de Energía de Turquía reveló en su página oficial los objetivos principales de la reunión con la dirección de « Novatek »:

  • Cooperación en GNL: Las partes discutieron en detalle las oportunidades de asociación en el sector del gas licuado, las nuevas rutas de suministro y los cambios en el mercado global;

  • Seguridad energética: « Continuaremos dando pasos estratégicos que aumenten la diversidad energética de nuestro país y fortalezcan la seguridad del suministro », enfatizó Alparslan Bayraktar.

El vacío europeo de 13.500 millones de metros cúbicos y « Yamal SPG »

Hasta la fecha, « Yamal SPG » había sido el mayor proyecto de gas ruso con libre acceso a Europa:

  • Exportaciones récord a Europa: En los primeros 7 meses del año, el volumen de entregas a los países de la UE alcanzó un nivel récord, totalizando 9,8 millones de toneladas (13.500 millones de metros cúbicos de gas);

  • Una ruta conveniente para Turquía: Una vez que las restricciones entren en vigor el 1 de enero, este enorme volumen podría desviarse hacia Turquía, cuya ruta de transporte es mucho más cercana y económica que hacia Asia;

  • Posibilidad de reventa: Las empresas europeas tienen permiso para revender (reexportar) el gas de Yamal a otros países hasta julio de 2027 bajo contratos a largo plazo.

Situación incómoda para « Gazprom » y el plan de arbitraje de Turquía

El acercamiento de Turquía a « Novatek » podría generar una seria competencia para « Gazprom », el proveedor tradicional de gas por gasoducto:

  • Reunión también con el jefe de « Gazprom »: Ese mismo día, Alparslan Bayraktar también mantuvo negociaciones con Alexey Miller, presidente de la junta directiva de « Gazprom », para discutir la asociación en el sector del gas natural;

  • Fin de un contrato de 22.000 millones de metros cúbicos: La delicadeza de la situación radica en que dos grandes contratos de 22.000 millones de metros cúbicos entre Turquía y « Gazprom » vencen a finales de este año y, por ahora, no se han anunciado nuevos acuerdos;

  • Plan de ganancias mediante el arbitraje invernal: Expertos del Fondo Nacional de Seguridad Energética de Rusia señalan que Turquía podría aprovechar los precios inusualmente altos este invierno: al recibir GNL ruso más barato, podría obtener enormes beneficios revendiendo a Europa, a un precio mayor, los volúmenes de gas liberados por otras fuentes (arbitraje).

Las nuevas prohibiciones de la Unión Europea no podrán detener por completo el gas ruso, sino que podrían reintroducirlo en el mercado mundial a través de rutas indirectas mediante grandes centros como Turquía.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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