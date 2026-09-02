Nuevo golpe energético en Europa: ¡el flujo masivo de gas de Yamal se desvía a Asia!

El volumen de gas natural licuado (GNL) exportado desde Rusia a los países de la Unión Europea ha caído a su nivel más bajo del año. El volumen principal del proyecto «Yamal LNG» se dirige directamente al mercado asiático —China y Corea del Sur— a través de la Ruta Marítima del Norte. Actualmente, las empresas chinas han dejado de revender gas ruso a Europa, lo que ha provocado que los precios del gas en el «Viejo Continente» se disparen, acercándose al umbral psicológico de 1.000 dólares por 1.000 metros cúbicos.

Caída drástica en agosto: el suministro se redujo a la tercera parte

Según los datos del sistema AIS, que rastrea el tráfico marítimo internacional, solo 8 buques cisterna de «Yamal LNG» entraron en los terminales europeos en agosto. El volumen de gas entregado fue inferior a 800 millones de metros cúbicos, lo que supone un antirecord absoluto para 2026:

Situación hasta julio: Hasta mediados de verano, casi el 100 % del gas producido en Yamal fluía hacia Europa. La tasa de entrega alcanzaba las 24 partidas al mes, es decir, más de 2.200 millones de metros cúbicos;

Distribución en agosto: La mitad del volumen total entregado de Rusia a Europa se destinó a Francia, mientras que dos buques cisterna llegaron a los terminales de los Países Bajos y España.

Ruta Marítima del Norte y mercado chino: ¿por qué los buques cisterna cambiaron su rumbo?

En verano, el deshielo del Ártico permite que la navegación a lo largo de la Ruta Marítima del Norte alcance su apogeo. Esta ruta es el camino más corto y rápido para llegar desde Rusia a los mercados asiáticos:

15 buques cisterna en la ruta asiática: 15 grandes buques de transporte de gas pertenecientes a la flota de «Yamal LNG» (incluidos 11 buques rompehielos) fueron movilizados totalmente hacia Asia. A fecha del 2 de septiembre, al menos 4 buques cisterna navegan por la Ruta Marítima del Norte y otros 5 ya han llegado a las costas chinas;

Aumento de la demanda en China: Debido al aumento de los precios del gas en el mercado interno chino, los comerciantes locales han detenido por completo la reexportación de GNL de Yamal a Europa, reteniendo el combustible para sus propias necesidades.

Explosión de precios en Europa: el riesgo de los 1.000 $ y la incertidumbre en los estrechos

La fuerte caída de la oferta ha desestabilizado la situación en las bolsas europeas. En los últimos días, el precio del gas en los centros europeos ha superado al del mercado asiático, situándose por encima de los 870 dólares por 1.000 metros cúbicos. Los analistas prevén que el precio alcance pronto los 1.000 dólares.

Factores principales que complican la situación:

Crisis en el estrecho de Ormuz: Las esperanzas de una recuperación en el suministro de GNL desde Oriente Medio a través del estrecho de Ormuz se están desvaneciendo. Esto pone en riesgo los planes de llenado de los depósitos subterráneos europeos antes de la temporada de invierno;

Control de contratos a largo plazo: La mayor parte del gas de Yamal se vende bajo contratos a largo plazo firmados con empresas chinas, francesas, alemanas y españolas. Son estas mismas empresas las que deciden, según la coyuntura del mercado, hacia qué región dirigir el flujo de gas;

La cesión de la Comisión Europea: La UE planea imponer una prohibición total (embargo) al gas natural licuado ruso a partir del 1 de enero de 2027. Sin embargo, la dirección de la Unión se vio obligada a conceder a sus empresas un periodo de gracia adicional de seis meses tras la entrada en vigor del embargo para cerrar contratos y revender el combustible a terceros países.

A medida que se acerca la temporada de invierno, el cambio de las cadenas logísticas hacia Asia y la limitación de los suministros alternativos globales anuncian el inicio de una nueva crisis importante en el mercado energético europeo.

¿Qué medidas cree que puede tomar la Unión Europea para contrarrestar la subida de los precios del gas por encima de los 1.000 $ este invierno: se pasará a una austeridad más estricta o se verán obligados a suavizar las sanciones? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!