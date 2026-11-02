Crisis en el estrecho de Ormuz: Comienza una escasez aguda de diésel en el mercado mundial

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Crisis en el estrecho de Ormuz: Comienza una escasez aguda de diésel en el mercado mundial

El mercado energético mundial se enfrenta a una escasez de diésel sin precedentes. Esta alarmante declaración fue realizada en Doha durante la conferencia internacional ADIPEC 2026 por el director de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), Sultan bin Ahmed Al Jaber.

El alto funcionario destacó que en varias regiones clave del planeta, las reservas de combustible disponibles para la temporada actual han caído a su nivel más bajo en 35 años lo que pone en grave riesgo la logística global, la agricultura y los sistemas de producción.

Causas de la crisis: ¿Por qué se agotaron las reservas?

La drástica reducción en los volúmenes de combustible se debe directamente a la intensificación de las tensiones político-militares en Oriente Medio:

  • Parálisis en el estrecho de Ormuz: Las interrupciones críticas en el suministro de productos petroleros han sido provocadas por la casi total paralización del tráfico de buques a través del estrecho de Ormuz, la arteria marítima más importante del mundo;

  • Antirrécord de 35 años: El cierre de las rutas marítimas seguras ha provocado una caída en las reservas de diésel en los principales centros de consumo a niveles no registrados desde 1991;

  • Un duro golpe al sector real: La escasez de diésel impulsa el aumento de los precios del transporte, la carga y la industria pesada, lo que a su vez sienta las bases para una nueva ola de inflación en todo el mundo.

No solo diésel: Escasez también en el mercado de GNL

El jefe de ADNOC señaló que esta crisis es compleja y afecta simultáneamente a otras fuentes de energía:

  • Escasez de GNL: Junto con el diésel, los consumidores del mercado mundial también están experimentando una grave falta de gas natural licuado (GNL);

  • Riesgo antes del invierno: Ante la llegada de la temporada fría, la escasez tanto de combustible para motores como de gas para calefacción y generación eléctrica ha dejado al sistema energético mundial en una situación extremadamente vulnerable;

  • Necesidad de una solución diplomática: Se prevé que, hasta que no se resuelvan las tensiones en Oriente Medio y se restablezca por completo el tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz, no se recuperará el equilibrio de precios y oferta en el mercado.

ADIPEC 2026ADNOCEstrecho de OrmuzEscasez de diéselEnergía
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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