Una niña de 9 años sorprende a todos levantando una barra de 82 kilogramos

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Una niña de 9 años sorprende a todos levantando una barra de 82 kilogramos

Lucy Milgrim, una niña de 9 años que vive en el estado de Nueva York, Estados Unidos, ha causado un gran revuelo en Internet debido a sus resultados en halterofilia. Con un peso de solo 60 libras, es decir, unos 27 kilogramos, la niña levantó una carga de 180 libras, aproximadamente 82 kilogramos. Esto significa que levantó tres veces su propio peso corporal.

A diferencia de las niñas de 9 años comunes, Lucy muestra un gran interés por el deporte. Entrena cinco veces por semana y también practica lucha profesional. A través de la organización USA Powerlifting, ya ha establecido tres récords en los Estados Unidos. Recientemente, volvió a ser el centro de atención gracias a un resultado mostrado ante una gran audiencia.

El mes pasado, Lucy participó en el Arnold Sports Festival celebrado en Columbus, Ohio. Con solo 9 años y un peso de 60 libras, la niña levantó una carga de 180 libras en un solo movimiento, alcanzando la fama en las redes sociales.

En una entrevista con la revista People, Brett Milgrim, el padre de Lucy, dijo que su hija tenía una fuerza natural desde que era pequeña. Destacó que Lucy tenía capacidades físicas diferentes a las de otros niños. Cuando era muy pequeña, sus padres entrenaban en el gimnasio y Lucy intentaba imitarlos.

«Mamá y papá entrenaban en el gimnasio. Al verlos hacer diferentes ejercicios divertidos, quise probar yo también», dice Lucy.

Su interés por la lucha también está relacionado con su familia. «Como mi papá era entrenador de lucha, nos llevaba a mi hermano y a mí a los entrenamientos. Así fue como me interesé por la lucha», añadió.

Sin embargo, los logros de Lucy no solo recibieron elogios en las redes sociales. Tras la difusión masiva de videos donde se le ve levantando tres veces su peso, algunos usuarios expresaron su preocupación de que tales entrenamientos pudieran afectar negativamente la salud de la niña.

«El resultado es impresionante, pero no estoy seguro de que sea la decisión correcta para una niña de 9 años. Sus huesos y músculos aún están en fase de adaptación a tales pesos. Me preocupa que pueda lesionarse», escribió uno de los usuarios.

Otra persona, centrándose en el proceso de crecimiento de los niños, señaló que entrenar con cargas pesadas puede ser peligroso. En su opinión, los niños cuyas zonas de crecimiento aún no se han desarrollado por completo deben abordar este tipo de entrenamiento con mucha precaución.

Por ahora, Lucy Milgrim no ha respondido a las críticas expresadas en las redes sociales.

De esta manera, mientras que los resultados deportivos de la niña de 9 años han sorprendido a muchos, otros plantean la cuestión de la salud infantil y la seguridad de los entrenamientos intensos. El ejemplo de Lucy demuestra que es importante considerar no solo el resultado, sino también la edad y la salud de los jóvenes atletas al evaluar sus logros.

Lucy MilgrimUSA PowerliftingArnold Sports FestivalOhioColumbus
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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