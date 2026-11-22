Un anillo de diamantes que perteneció a una de las pasajeras más famosas del Titanic, la diseñadora de moda británica Lucy Duff-Gordon, se vendió en una subasta por 150 000 libras esterlinas (145 000 dólares). Curiosamente, la diseñadora llevaba puesto este mismo anillo en el momento del naufragio. Así lo informó la casa de subastas Henry Aldridge & Son.

Se ha informado que la valiosa joya pudo haber sido un regalo de compromiso para Lucy Duff-Gordon. El anillo se conservó en la familia Duff-Gordon durante décadas, pasando de generación en generación. En la subasta, se entregaron al nuevo propietario una carta que confirma su procedencia y el certificado oficial del diamante emitido por la oficina de ensayos de Birmingham. El comprador prefirió mantener su nombre en el anonimato.

Asimismo, durante el proceso de venta, se puso a subasta otro objeto histórico: una pitillera fabricada por la empresa Asprey de Londres. Fue adquirida por 24 000 libras esterlinas (31 000 dólares). La familia Duff-Gordon regaló esta pitillera a Ernest Brown, tesorero del barco Carpathia, que llegó para rescatar a los supervivientes del naufragio del Titanic, como muestra de gratitud.

¿Cómo viajó Lucy Duff-Gordon en el Titanic?

En 1912, Lady Lucy Duff-Gordon decidió viajar a EE. UU. por asuntos relacionados con la sucursal neoyorquina de su casa de moda, Maison Lucile. Junto a su marido, el terrateniente y aristócrata Cosmo Duff-Gordon, compró billetes de primera clase para el Titanic. Cabe destacar que la pareja registró los billetes bajo los nombres del Sr. y la Sra. Morgan.

Tras la colisión del barco con el iceberg y el inicio del hundimiento, los Duff-Gordon fueron colocados en un bote salvavidas con capacidad para 40 personas. Sin embargo, durante la operación de rescate, el bote solo llevaba 12 pasajeros. Esta situación generó controversia y protestas en torno a la pareja. Fueron acusados de marcharse en el bote sin esperar a otros pasajeros y de sobornar a los miembros de la tripulación. No obstante, Lucy y Cosmo Duff-Gordon negaron tales acusaciones.

¿Qué se sabe sobre el naufragio del Titanic?

El Titanic inició su primer y último viaje el 10 de abril de 1912 desde Southampton, Inglaterra. El transatlántico, uno de los más famosos del mundo, chocó contra un iceberg en el Océano Atlántico Norte la noche del 15 de abril. Tras la colisión, el barco se hundió en apenas 2 horas y 40 minutos.

Esta tragedia se cobró la vida de cerca de 1 500 personas, mientras que 712 pasajeros y miembros de la tripulación sobrevivieron. El barco Carpathia, al recibir la noticia del desastre, fue el primero en llegar al lugar y llevar a cabo las labores de rescate de los supervivientes.

De este modo, el anillo de diamantes, conservado durante más de un siglo como un legado familiar histórico, volvió a captar la atención pública. Su venta en subasta demostró no solo el interés por las joyas valiosas, sino también que la atención hacia los objetos históricos relacionados con el Titanic sigue siendo muy alta.