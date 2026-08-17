Un gato desaparecido durante 10 años en Reino Unido volvió a casa

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Un gato desaparecido durante 10 años en Reino Unido volvió a casa

En Reino Unido, el gato Charli, desaparecido en 2016, volvió con sus dueños casi 10 años después. Así lo informó la BBC .

Los dueños de Charli, Lucy y Hannah Robertson, lo buscaron durante mucho tiempo, preguntaron a sus vecinos y difundieron mensajes en Facebook. Sin embargo, no tuvieron ninguna noticia del gato.

«Intentamos encontrarlo, pero no pudimos. Nunca perdimos la esperanza», dijo Hannah.

La familia temía que Charli hubiera sido atropellado por un coche o hubiera muerto en otro accidente. Pero el 29 de julio de 2026, Hannah recibió una llamada de una clínica veterinaria de Abercarn.

Una mujer de cabello castaño se toma un selfie con un gato de varios colores.

Una persona que vivía cerca vio a Charli entre unos arbustos y, pensando que estaba abandonado, lo alimentó durante varias semanas. Después llevaron al gato al veterinario, que identificó a sus dueños gracias al microchip.

«Su aspecto no ha cambiado mucho, está igual que en las fotos antiguas», dijo Lucy.

Ahora Charli se está readaptando a las otras mascotas de la familia. Lucy bromeó diciendo que quizá el gato se ha dado cuenta de que se ha hecho famoso.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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