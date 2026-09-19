Pescadores establecen un récord en California con un pez de 294 kilogramos

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Pescadores establecen un récord en California con un pez de 294 kilogramos

Frente a las costas de California, EE. UU., unos pescadores capturaron un enorme marlín azul de 648 libras, es decir, casi 294 kilogramos, estableciendo un nuevo récord.

El capitán Alec Stockfelt, de 32 años, sacó del agua al enorme marlín junto a su tripulación en un barco de pesca deportiva frente a las costas de San Diego.

Se señala que el peso del pez era cercano al de un oso grizzly adulto. Este resultado se convirtió en Fishermen's Landingel nuevo récord del pez más pesado registrado en.

Según los cálculos de Alec Stockfelt, el récord anterior era de aproximadamente 598 libras, es decir, unos 271 kilogramos.

El pez que estableció el récord fue capturado el lunes frente a la costa de San Diego, a 40 millas, es decir, casi 64 kilómetros de distancia. Casi todos los miembros de la tripulación del barco de 65 pies, unos 20 metros, ayudaron a sacar la enorme presa del agua.

Un gran pez espada capturado yace en la cubierta del barco.

Hace una semana se capturó otro pez grande

Curiosamente, menos de una semana antes de este suceso, dos pescadores de San Diego habían capturado un atún de aleta azul de 500 libras. Sin embargo, este pez de casi 227 kilogramos no fue incluido en la lista de récords porque fue capturado mediante pesca comercial.

Según las reglas, para ser registrado como récord, el pez

debe haber sido capturado mediante pesca deportiva. Por eso, el atún de 500 libras, a pesar de su gran tamaño, no pudo reclamar el récord oficial.

El nuevo marlín azul de 648 libras, al cumplir con estos requisitos, fue registrado como el pez más pesado en la historia de Fishermen's Landing.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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