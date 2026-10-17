El inusual proyecto de una estudiante estadounidense: ¡tomate con sabor a hamburguesa!

Gabriella Rotberg, una estudiante estadounidense, ha captado la atención con su inusual proyecto. A sus 17 años, trabaja para darle a un tomate común el sabor de una hamburguesa. Su proyecto, llamado Impossible Vines, incluso ha obtenido una patente en EE. UU.

El interés de Gabriella por la ciencia está estrechamente ligado a su entorno familiar. Su padre trabaja en biotecnología y su madre investiga el cáncer. Por ello, la joven se ha interesado por la investigación científica desde muy pequeña.

La inusual idea surgió cuando Gabriella tenía 15 años. Mientras preparaba un sándwich en la cocina, pensó en la posibilidad de cambiar el sabor del tomate para que supiera a hamburguesa. Más tarde, esta idea se convirtió en un proyecto científico formal.

La iniciativa de Gabriella demuestra que la creatividad y el interés de los jóvenes por la ciencia pueden dar lugar a ideas extraordinarias. La aplicación práctica del tomate con sabor a hamburguesa en el futuro dependerá del desarrollo del proyecto.