El laboratorio biológico de Anthropic descubre una nueva enzima mediante inteligencia artificial

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El laboratorio biológico de Anthropic descubre una nueva enzima mediante inteligencia artificial

Anthropic, una de las empresas líderes en el campo de la inteligencia artificial, ha anunciado un importante descubrimiento científico realizado en su recién creado laboratorio especializado. Según ixbt.com, la red neuronal Claude analizó de forma autónoma bases de datos genéticas y logró encontrar un sistema enzimático completamente nuevo, similar al famoso mecanismo de edición CRISPR. Así lo informa Ixbt.com informa. señala.

Este logro demuestra cómo el papel de la inteligencia artificial está creciendo drásticamente en el mundo de las tecnologías modernas y la biotecnología. Durante el experimento, el papel humano fue muy limitado: los especialistas solo establecieron la tarea inicial y se limitaron a verificar los resultados del sistema. Todos los demás procesos analíticos complejos se llevaron a cabo de forma totalmente automatizada.

Análisis de grandes volúmenes de datos

Según datos de la empresa, en esta investigación participaron unos 950 agentes del modelo Claude. Durante 21 horas ininterrumpidas, estudiaron profundamente una vasta base de secuencias de ADN, procesando un total de 210 millones de tokens. Como resultado, uno de los agentes identificó un patrón repetitivo inusual en el conjunto de datos y envió inmediatamente una señal a los investigadores.

Las verificaciones adicionales y las pruebas de laboratorio realizadas por especialistas confirmaron plenamente la existencia de un sistema enzimático previamente desconocido para la ciencia en los bacteriófagos, es decir, virus que afectan a las bacterias. Aunque las funciones exactas de este sistema descubierto aún no se han estudiado por completo, su importancia científica se considera alta.

Planes futuros y entorno científico

La razón por la que el equipo de Anthropic decidió publicar estos datos preliminares es demostrar las capacidades de Claude en la práctica y familiarizar a la comunidad científica con los desarrollos en curso. Hoy en día, la empresa atrae activamente a científicos destacados a su laboratorio y amplía sus líneas de investigación. En particular, también se planea la búsqueda y el desarrollo de nuevos fármacos en el futuro.

Sin embargo, aún no se sabe si este descubrimiento podrá igualar a la tecnología CRISPR, que revolucionó el mundo de la biotecnología, y adquirir importancia práctica. Curiosamente, en este momento en que Anthropic está entrando activamente en el campo científico, su principal competidor, OpenAI, también está trabajando en la resolución de problemas matemáticos de creciente complejidad.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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