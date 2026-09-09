Se crea en Kazajistán una nueva variedad de patata llamada « Aytkhojin »

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Se crea en Kazajistán una nueva variedad de patata llamada « Aytkhojin »

Científicos kazajos han creado una nueva variedad de patata que destaca por su alto rendimiento y resistencia a enfermedades. Esta nueva variedad también es significativa por su adaptación a las condiciones edafoclimáticas locales. Así lo informó el Ministerio de Ciencia y Educación Superior de Kazajistán.

Se señala que la nueva variedad de patata « Aytkhojin » ha sido nombrada. Esta variedad fue creada gracias a la colaboración entre el Instituto de Investigación de Fruticultura y Horticultura de Kazajistán y el Instituto de Biología Molecular y Bioquímica Murat Aytkhojin especialistas.

Al desarrollar la nueva variedad, los científicos se propusieron, ante todo, cultivar una patata de Kazajistánque se adapte bien a las condiciones del suelo y el clima, sea productiva y resistente a diversas enfermedades.

En el proceso de creación de la nueva variedad, además de los métodos de selección tradicionales, se utilizaron tecnologías biotecnológicas y genético-moleculares modernas. Estos métodos permitieron seleccionar de manera más efectiva las características importantes de la patata y formar los indicadores necesarios de la nueva variedad.

Se informa que estas investigaciones se llevaron a cabo en el marco del programa presupuestario 267 así como del proyecto de financiación programática específica para 2024-2026 .

Uno de los principales objetivos del proyecto es el desarrollo sostenible del cultivo de patatas, hortalizas y cultivos de melón. Al mismo tiempo, se presta especial atención a la mejora del sistema de selección y producción de semillas, así como a la amplia introducción de agrotecnologías modernas en la agricultura.

La nueva « Aytkhojin » variedad es el resultado de investigaciones científicas sobre la obtención de altos rendimientos, el cultivo de plantas resistentes a enfermedades y el uso eficaz de tecnologías de selección modernas en las condiciones de Kazajistán.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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