¿Un niño de 12 años fue asesinado a causa de «El Juego del Calamar»?

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¿Un niño de 12 años fue asesinado a causa de «El Juego del Calamar»?

Un escolar de 12 años falleció en el distrito urbano de Orekhovo-Zuyevo, en la región de Moscú. Dos estudiantes de 15 y 16 años, sospechosas del crimen, han sido detenidas, informó el medio Meduza.

Se supo que el niño de 12 años desapareció el 26 de agosto en el pueblo de Kabanovo. Voluntarios participaron en su búsqueda. Un día después, el cuerpo del niño fue hallado en un edificio abandonado. Los investigadores han abierto una causa penal por asesinato.

Poco después, dos chicas locales de 15 y 16 años fueron detenidas como sospechosas. Según fuentes cercanas a las fuerzas del orden citadas por medios y canales de Telegram, las jóvenes podrían haber planeado el crimen con antelación. Prepararon los objetos necesarios y se ganaron la confianza del niño haciéndose pasar por una vecina del pueblo.

Se presume que el día de la desaparición, las chicas invitaron al niño a pasear y lo llevaron al edificio abandonado. Una fuente policial del diario Komsomolskaya Pravda indicó que las chicas querían «ver cómo muere la gente».

Algunas fuentes escribieron que el crimen fue grabado en un teléfono y que estaba relacionado con un «desafío de video». Según otra versión, las sospechosas no llevaron sus teléfonos para no dejar rastro. Tras el crimen, regresaron a sus casas.

La versión relacionada con «El Juego del Calamar»

Retrato de una mujer y un niño en el bosque, y de un niño al aire libre.

La madre del niño fallecido, Irina, declaró en una entrevista al medio msk1 que las sospechosas podrían haber planeado otros crímenes.

Según ella, una de las líneas de investigación sugiere que las chicas actuaron bajo la influencia de la famosa serie surcoreana «El Juego del Calamar» .

En la serie, los personajes participan en juegos brutales por su supervivencia. La madre afirmó que los investigadores llegaron a esta conclusión tras encontrar pósteres de los personajes de la serie en la habitación de una de las sospechosas y escenas de violencia de la serie en su cuenta de TikTok.

Un habitante del pueblo describió a las chicas ante msk1 como tranquilas y no conflictivas. Dijo que ambas adolescentes eran muy amigas y pasaban mucho tiempo juntas.

También circuló información sobre el hallazgo de una lista de 50 personas, que incluía al niño fallecido, en posesión de las sospechosas. Sin embargo, esto aún no ha sido confirmado oficialmente.

¿Qué dijeron las sospechosas durante el interrogatorio?

Una fuente cercana a las fuerzas de seguridad (REN) también difundió información sobre las declaraciones de las sospechosas durante el interrogatorio.

Según esta fuente, una de las chicas confesó que desde hace tiempo le interesaba la sangre y la muerte humana. La otra sospechosa habría declarado que mantenía una relación romántica con su amiga y que temía que el niño fallecido revelara ese secreto.

Algunas fuentes destacan que las sospechosas no están vinculadas a ninguna subcultura, incluido el satanismo, pero que mostraban un gran interés por la serie «El Juego del Calamar».

Por el momento, parte de la información difundida no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. La investigación continúa.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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