Una cafetería en Estambul, Turquía, ha despertado un gran interés en las redes sociales por su forma inusual de servir el café. El establecimiento utiliza bolsas especiales que se asemejan a sistemas de goteo médico en lugar de tazas y vasos tradicionales.

El personal del café viste batas blancas para atender a los clientes. El café frío y diversas bebidas especiales se sirven en bolsas transparentes de grado alimenticio. Los recipientes llevan etiquetas humorísticas con la composición de la bebida. Los clientes beben el café a través de un tubo conectado a la bolsa.