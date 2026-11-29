Una cafetería de Estambul se vuelve viral al servir café en bolsas de goteo
Una cafetería en Estambul, Turquía, ha despertado un gran interés en las redes sociales por su forma inusual de servir el café. El establecimiento utiliza bolsas especiales que se asemejan a sistemas de goteo médico en lugar de tazas y vasos tradicionales.
El personal del café viste batas blancas para atender a los clientes. El café frío y diversas bebidas especiales se sirven en bolsas transparentes de grado alimenticio. Los recipientes llevan etiquetas humorísticas con la composición de la bebida. Los clientes beben el café a través de un tubo conectado a la bolsa.
Esta idea llamó la atención de muchos debido a que su apariencia recuerda a las gotas utilizadas en tratamientos médicos. Los clientes que visitaron la cafetería comenzaron a compartir fotos y videos de esta presentación inusual en las redes sociales.
Como resultado, las imágenes del café se volvieron virales rápidamente y quienes deseaban probar este café único comenzaron a formar filas frente al establecimiento.
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